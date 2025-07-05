各國收了美元買美債 美國才是在占全世界便宜

美國政府債務累積速度驚人，市場憂心減稅法案會導致財政赤字持續擴大；財政部長貝森特強調，美債永遠不會違約。

減稅法案經國會兩院通過、川普簽署生效。川普的構想是，對所有的進口國加徵至少十％到十五％的關稅，這樣一年就有二千億美元以上的稅收，可以支應減稅案未來十年可能增加的三點三兆美元財政赤字，減稅項目包羅萬象，所以他宣稱是「又大又美」法案；龐大的赤字是輿論爭議的焦點，離開政府效率部的馬斯克也多次重砲抨擊。

過去十年，美國政府實施多項減稅政策。最具代表性的就是川普第一任期所通過的「二○一七年減稅就業法案」，將企業所得稅從卅五％降到廿一％，也調整個人所得稅稅率。此外，二○一五年「保護美國人免受稅收增加法案」、二○二○年「因應COVID一九疫情」減稅法案。過去十年稅收損失一點七五兆美元。

川普當然知道，對個人、企業減稅，是最能收攬民心、提高自己民調、聚集共和黨選票的有效方法；因而產生的財政赤字，先擺一邊。

減這麼多稅，政府入不敷出，當然造成美國財政赤字擴大。從二○○二年開始，連續廿四年出現赤字，累積金額高達廿八點二兆美元；僅二○二五年赤字就超過一點九兆美元。

美國財政赤字龐大，主因是社福支出不斷增加；軍事支出浩繁；歷屆政府多頻次的減稅政策；再加上國債利息不斷上升。

財政赤字擴大，就發行美債彌補，美債不斷增加，以債養債信用滑坡。二○○○年以後，美國歷任總統在卸任時留下的美債：柯林頓二○○一年五點八兆、布希二○○九年十一點九兆、歐巴馬二○一七年廿點二兆、川普第一任期二○二一年廿八點四兆、拜登二○二五年卅六點二兆。

今天美債已破卅六兆美元，是ＧＤＰ的一二二％；柯林頓時的財政部長魯賓、桑莫斯說，減稅法案通過後，十年後美債是ＧＤＰ的一三五％。美債賣給美國國內的大型企業、大銀行、私募基金，以及聯準會；還有外國政府、銀行、保險公司、大企業。現在美債利息，每年超過一點六兆美元，數字大於美國二○二六年預計的國防總預算一兆美元。美債和利息的不斷增加，國際信評機構標普、惠譽、穆迪三大公司先後對美債降評，損傷很大。

減稅造成財政赤字；財政赤字過大就發行美債彌補；美債過多利息加大，債評降等；殖利率上漲，利息支出增加；財政赤字雪上加霜。美債雖不會倒，但這惡性循環不斷的重複上演。

將美國整體經濟循環透視看：世界各國勞工胼手胝足製造好商品賣到美國，滿足美國人民重度消費與高度浪費；美國因貿易逆差，美元流向外國；外國企業、政府持有大量美元；外資回流買美債；美國政府獲得資金挹注財政赤字；各國再將好商品賣到美國換美元。

周而復始的大循環，美元、美債依仗美國幾十年累積的國力、威望、信譽做後盾，顯現的就是「美元霸權」。各國將好的商品賣到美國，最後換回來的美債：一種很難快速清償、由美國政府擔保可領息的借據，這對各出超國來說，真是情何以堪？川普常掛在嘴上說「世界各國都在占美國的便宜」，這話怎對？或許說「美國都在占世界的便宜」還允當些。