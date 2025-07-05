美這張「超級信用卡」 難道真的刷不爆？

美國眾議院和參議院通過的「又大又美法案」，在川普總統的主導下，將原本二○一七年減稅措施永久化，並大幅擴大移民執法與國防預算，同時削減醫療補助等社福支出。這部法案讓美國社會充滿爭議，外界有如看見一艘巨輪在茫茫大海中，表面乘風破浪，船艙裡卻已悄悄出現滲水危機。

「又大又美法案」，本質上就是美國政府申請一張額度無上限的「超級信用卡」。川普政府一手減稅、一手砸錢擴大預算，讓美國各界短期內都能「刷卡消費」，企業、富人因稅賦減輕而歡呼，中產階級甚至也分到了一點甜頭。然而，這樣的快樂背後卻暗藏風險。ＩＭＦ指出，美國的債務與赤字已遠超過去曾批評歐巴馬政府時的水準。就像家庭雖然暫時過得風光，但每個月的卡費不斷累積，最終可能出現入不敷出的情況，甚至引發信用危機。

國際金融圈就像一個大型鄰里社區，大家彼此觀察與互相影響。美國作為最大戶，一舉一動都牽動社區穩定。現在美國舉債快速增加，外資猶如鄰里間的朋友，看到美國家門口堆滿帳單，開始懷疑這位老朋友是否還得起錢。

而ＩＭＦ就像一位經驗豐富的財務顧問，反覆提醒美國：「你該節制開銷、削減赤字，不然遲早出問題。」但川普政府則一意孤行，認為只要刷卡夠大、動能就會更強，殊不知，這樣的高槓桿遲早會逼近臨界點。

對台灣來說，美國這場「刷卡派對」有其短期利多。美國企業減稅後投資意願提升，「美國製造」計畫推動下，台灣半導體、電子零組件、設備等產業或可分得一杯羹，正如家庭成員暫時因信用卡而能多買幾台電器。

但長遠來看，若美國消費主力（中下階層）因社福削減、所得分配惡化而購買力下滑，這些新增訂單恐怕只是曇花一現。再者，美元若持續貶值，台幣被動升值，將壓縮台灣出口利潤。此外，萬一美國信心危機真的爆發，全球金融震盪，台灣作為開放型經濟體，也難以獨善其身。

美國如今的作法，有如將家庭財政安全網拿來抵押，只為短暫的繁榮與掌聲。這個模式在許多國家都曾見過，最終結果不是高通膨、就是財政緊縮與社會不穩。台灣此刻應做的，是加強自身產業升級與市場多元化，不能將希望全壓在單一大國訂單上。更需強化對全球金融動盪的預警系統，確保資本與產業的韌性。

當前的「又大又美法案」，就像讓美國經濟猛灌了一瓶高濃度能量飲，短時間內人人亢奮。等到帳單上門，才會發覺這場「飲鴆止渴」的狂歡留下沉重後座力。台灣產業此刻更要有危機意識，加強自主研發、分散出口風險，才不會在國際風浪中手足無措。

畢竟，真正讓人安穩長久的，是穩健規畫和腳踏實地的積累，而不是一時衝高的消費快感，就像一個家庭，真正安全的基石，是理智理財，而不是刷爆卡片換來的短暫奢華。