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總統不知疾苦 萬元買菜又何妨？

聯合報／ 紀情／家庭主婦（台北市）
圖／波波漫畫
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賴清德總統在「團結國家十講」第四講上，談到在野黨主張普發現金一萬元，竟附和台下女性聽眾說「買菜就用掉了！」筆者認為總統的思維與邏輯完全不通。

國家稅收出現了龐大盈餘，是全民努力付出的成果，而不是政府自己生出來的！取之於民，理所當然用之於民。

將一部分稅收還給人民，與人民分享經濟成果，實在是合情合理，其中又以全民普發現金的方式最為單純省事。國民黨執政時已有類似的經驗，可供今日參考。

普發現金另一作用及優點是促進消費，熱絡國內經濟；不論花在旅遊、娛樂、購買民生用品，或是所有家庭都需要的「買菜」等，有什麼不妥？尤其對經濟較困頓的民眾而言，一萬元可省下幾星期的菜錢，不無小補，總統可知體恤民生？

團結國家十講 普發現金 稅收 賴清德

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