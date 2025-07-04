美關稅防洗產地 對台也有影響

美國總統川普宣稱已與越南達成貿易協議，越南將對出口到美國的所有貨物支付百分之廿的關稅、且轉運貨物將支付四成關稅做為回報；另越南將對美國「完全開放」其市場，從美國進口商品零關稅。

越南是第一個與美國敲定關稅協議的亞洲國家，接下來印度也即將完成與美方的關稅談判。當然，專家咸認為此舉是意圖打擊中國藉由越南「洗產地」規避美方關稅。中國是越南最大的貿易夥伴，也是國內生產的重要投入來源，美國的所作所為都是劍指中國。

先不論中國與美國貿易戰將打到何時，來看看我們台灣。總統賴清德今年四月十二日才信心滿滿的告訴國人，台灣已排入美國首波關稅談判名單，「美國已經公布台灣跟以色列為第一批談判的國家，十一日晚上已進行談判、過程順利」。

第一波名單公布時，台灣關稅為卅二％，比越南四十六％還低；目前英國、越南、印度皆已完成或即將完成談判，台灣如果以越南為標的，有沒有可能最後關稅為百分之六？這幾乎是不可能的任務，也許十五％或與越南同為廿％的可能性較高。

越南是台灣第五大貿易國，整個東南亞也是除了中美之外、台灣的前十大貿易區，這種防堵「洗產地」的政策對台灣也同樣有重大影響。二○二四年台灣對美國的貿易順差達到約七三九億美元，創下歷史新高，台灣要努力將關稅降低至廿％以下較為困難，因此更證明「新南向政策」有必要重新思考調整。