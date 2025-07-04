日談關稅堅持護農 台灣呢

美國對等關稅暫緩期即將屆滿，七月二日川普總統宣布，美國對越南課徵的對等關稅稅率從四十六％降至廿％，而越南則對美國商品實施零關稅；至於面對仍未達成共識的盟友日本，川普則連連放狠話。

美日關稅談判未完成，川普除稱不考慮延長並再度抱怨日本國內缺米卻不買美國米，威脅將關稅稅率調高至卅％至卅五％；對此日本政府高層則重申「不會為談判犧牲農業」。稻米是日本文化和飲食中不可或缺的一部分，主要由本土供應，對進口的需求不大，日本還透過對進口米徵收高關稅來保護本土農業。

但自去年開始日本稻米嚴重短缺，導致米價暴漲，過去一年日本國產稻米批發價格飆升約七十％。儘管日本政府釋出庫存米，但依然無法平息米荒，米價也持續維持高檔，已影響到日本民眾生計；又逢川普大力批評日本政府對進口美國稻米不公，揚言要實施高關稅報復，內外情勢發展，確實給了進口米提供一個絕佳的機會。

此次談判過程中日本政府高層多次表示，不會為了換取美國的關稅減讓而犧牲本國農民的利益，顯然與選舉有關，畢竟農業是自民黨在地方選區的重要票倉，尤其參議院選舉在即。儘管護農基調沒變，但是日本政府近期已提前釋出三萬噸免關稅外國米，其中美國米兩萬五千多噸最多，其次是澳洲；由民間進口的米一萬多公噸，也是以美國米為主，占整體的七成多，其次是來自台灣的米逾九百噸。

日本政府很可能將繼續加速並擴大「最低限度進口配額」，一方面回應川普對日本政府稻米保護措施的不滿，一方面滿足市場對稻米的需求，安撫日本消費者。只是單靠這樣的作法顯然並不會讓川普滿意，日本政府仍持續面臨美國懲罰性關稅的極限施壓，是否能堅持到底，外界相當好奇。

事實上，日本政府可使用的政策工具，除了檢討「最低限度進口配額」，適度調高自美國進口米的數量和調降部分關稅稅率外，鑑於日本米品質優良，深獲國際好評，日本政府應該加快腳步，有系統協助業者降低生產成本，取得國際認證並針對不同目標市場，將優質的日本米行銷國際，來滿足不同地區，不同消費族群的需求。

目前台灣對配額內進口稻米的關稅為零，超過配額的稻米，每公斤需課徵四十五元關稅。由於台灣稻米生產成本遠高於美國稻米生產成本，若採取與越南一般以對美產品零關稅、換取美對越較低的對等關稅的談判策略，屆時勢將大幅降低美國稻米進口關稅，將會對台灣稻米產業造成嚴重衝擊。

賴政府同樣面臨美方高對等關稅壓力，迄今卻未如日本談判官員般對外表達，不會考慮在關稅談判中犧牲農業的堅定立場，台灣政府是否仍依循過去以「農業讓利換工商業得利」的思維和作法，還是能信守對國內稻農的承諾、不犧牲農漁民權益當籌碼？答案將很快揭曉！