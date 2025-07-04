打詐司改無能 台灣人還要忍多久

台中市傳出一家五口，疑受金豆詐騙投資之害、不堪追債而集體輕生的悲劇；幾日前也傳出因京華城案遭羈押的台北市前副市長彭振聲的妻子，疑因不堪司法壓力而跳樓身亡。對照賴清德總統意氣風發，在電視上侃侃而談「團結十講」，顯得格外諷刺。

民進黨執政九年多以來，從黨政軍退出媒體、政治力離開校園、堅守行政中立、改革司法獨立、嚴守財政紀律、不做政治酬庸、拒絕政策買票，到體恤農民勞工、照顧社會弱勢、落實男女平權、土地永續經營、地主租稅正義、遏阻詐騙犯罪…，幾乎沒有一項可以通過檢驗。特別是在司法改革跟縮短貧富差距方面，成績單尤其難看。

一個國家強大不外乎「人民普遍優秀」或「吸引他國優秀人才為其所用」。但兩者都必須滿足一個基本條件：「蠢貨沒有任何機會進入領導班子」，因為一個充斥蠢貨或者被蠢貨牽著鼻子走的社會，必然向下沉淪，逐步衰亡。

蔡英文跟賴清德執政以來，台灣充斥著愈來愈多特定顏色的媒體，沒有腰桿的文人，雞犬升天的權貴與無恥下流的網軍，正是「權力使人迷亂，金錢使人節窮」！

現在民進黨的主流價值是「顏色決定是非，關係決定權貴」。民進黨會淪落到今日令人唾棄、讓人瞧不起的一個「不知反省，雙重標準，扭曲硬拗，專制卑劣，權謀算計」的政黨，實在是讓人不勝唏噓。「大言不慚，昨是今非，顛倒黑白，混淆是非，傲慢驕縱，寡廉鮮恥」，這正是今日民進黨讓人厭惡，失望的最大原因。

台灣要進步，國民黨與民進黨都要轉型。舊的政治人物要退下，老的政治思維要丟掉。悲情與仇恨是台灣的過去，不是未來；哭哭啼啼、謾罵抹黑、造謠生非的政治攻防，是對有智慧的選民最大的侮辱。可悲的是，台灣現在充斥著太多反中反到失智的「瘋子、騙子與傻子」了。

瘋子是不知道自己在做什麼，騙子是自己知道不該做還去做，傻子則是自以為知道自己在做什麼。現在的執政黨，就像是一個瘋子，帶領著一堆騙子，撕聲力竭地欺騙一群傻子。這對亂世中腦筋清醒的明白人，真是情何以堪！

台灣人民不應該繼續寬容、沉默、逆來順受，應該要做一個智慧果斷、不畏邪惡的選民，不再被政黨的意識形態綁架，因為唯有超越藍綠、明辨是非，才是真正愛台灣、勇敢偉大的人民。

當底層人民因受詐騙負債、生活困頓而選擇離開人世，當平民百姓因司法迫害而選擇輕生抗議，這樣的政府還有什麼正當性繼續執政？一個無能的政府應該下台，一個墮落的政黨應該被下架。

民進黨不倒，台灣不會好。更精確一點說，腐敗貪婪的民進黨不倒，台灣的未來絕對不會好。真正愛台灣，就要用選票教訓那個只會搞「大罷免」、製造仇恨、分化、對立，貪汙無能的民進黨。

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