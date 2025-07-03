司法不能請鬼拿藥單 賴應懸崖勒馬

立法院將於近日審查總統再度提名的七位大法官人選，其中獲提名為司法院長的蔡秋明於三月記者會上，將其未來職志鎖定在「協助國家因應憲法挑戰」，並劍指當前國安議題。然讓一位有濫權追訴嫌疑者，主掌攸關人民自由的司法憲政，無異是「請鬼拿藥單」。

一、檢察官品第之辨，下下品者莫此為甚：檢察官其下下品者，莫過於將司法天職淪為換取政治前途的籌碼，蔡先生在拉法葉案的行徑，正是此不堪的註腳。當年，他在時任總統陳水扁「不惜動搖國本」號令下，竟以「判有罪才能追回佣金」為由，意圖犧牲無辜海軍軍官以成就功業。然事實是，我國海軍據優質採購契約，透過國際仲裁向法國船廠追討鉅額違約金；追索汪傳浦資產，亦有其跨國司法程序，兩者皆與是否需將雷學明等海軍軍官定罪以成祭品，風馬牛不相及！這種為達目的不擇手段的心態，已徹底背離法治。

二、窄化憲政為國安，法治前景堪憂：如今蔡先生遇上第二位「老闆」—提名他的賴清德總統。更令人驚駭的是，他竟主動將憲法挑戰等同於國安議題。憲法涵蓋人權保障、權力分立、社會正義乃至兩岸關係，豈能以國安一詞蔽之？執政當局將對岸定義為「境外敵對勢力」，對國安特別關切，不免令人質疑未來是否將以為賴總統「打掉雜質」為志。尤其賴總統近日於「團結國家」第三講中，謬稱中華民國憲法台灣沒有派員參加，意圖割裂憲法與台灣的歷史連結，又豈能讓「上命下效」者主掌司法，為其違憲言行保駕護航？

三、黃世銘的堅持與劉方慈之風骨：此事之荒謬，不僅在蔡先生濫權過往，更在於司法高層與審薦機制集體噤聲。黃世銘先生當年力抗壓力，甚至與時任檢察總長盧仁發徹夜對峙，堅拒簽署證據不足起訴書，為此去職。他在當年獲提名檢察總長的立院聽證會上，更揭示這段過往，其風骨令人動容。然當他擔任總長後，未能主動追訴盧仁發與蔡秋明之濫權，實為重大缺憾。真正撐起司法青天的，是在同樣政治壓力下，毅然判決無罪的劉方慈審判長。當檢察官為政治服務時，是她及受命、陪席法官的司法獨立風骨，結束雷學明先生等人近十年的司法折磨，並給黃總長以「為免訟累」說詞不上訴之勇氣，劃下全案句點。

四、懸崖勒馬，各方應知所進退：基上，蔡被提名人已非「不適任」三字所能涵蓋，更是對中華民國憲政與人民智慧的公然挑戰。倘蔡被提名人對過往尚有一絲反省，或應公開致歉。然遍尋其言行，未見分毫悔意，更無引領司法之胸襟品格。筆者以為，蔡先生應知所進退，主動公開懇辭。若仍戀棧，則立法院應嚴加審查，斷然否決任命，為法治守住山海關。

然根本之解，仍在賴總統一念。本次提名，不僅是人選的適任與否，更是對司法獨立之考驗。若司法淪為聽命行事的行政附庸，則數十年來篳路藍縷所建立的憲政成果，將前功盡棄。

賴總統若真是遍尋不著適格院長人選，默默守護法治的劉方慈法官，不正是最佳人選？若連高檢署檢察官皆可獲提名，一位歷經考驗、經驗豐富的現任高等法院庭長，當更有資格。賴總統應懸崖勒馬，撤回蔡秋明之提名，方能引領中華民國從「法制」邁向「法治」，終臻「良制」。