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北風與太陽給執政的啟示

聯合報／ 傅榮珂／大學退休教授（台南市）

當日昨聽聞新聞報導，台北市前副市長彭振聲因京華城案子出庭，其妻子卻在高雄住家墜樓而亡；接著彭振聲在開庭前聽聞相守四十幾年的妻子身亡的消息，痛哭悲鳴吶喊：「檢察官的良心在哪裡？是不是要我的命？為何我會生在這個國家？」

他的哭嚎聲令人相當不捨，尤其後續報導透露彭妻一大早還煮好早餐，之後默默地搭乘高鐵返回高雄住家、墜樓而亡。想起這四十多年相濡以沫的夫妻之情，可以知道彭前副市長的悲痛，鶼鰈情深讓人感動。彭夫人在離世之前還顧念其丈夫，幫其先生煮好早餐再悄然離開。其不捨之情，讓我感同身受而流淚。

我們不知道台北市前市長柯文哲涉及的京華城案真相如何？但最起碼，我佩服柯市長的初衷用心，他想招攬學有專長的專家主政北市，而不只是酬庸；彭振聲是工程專業，經海選而被柯重用，他原先在高雄市政府任職時就已聲名遠播。

今天，當我們檢視賴政府團隊的各部門主管首長，有多少是專業的？又有多少是酬庸的？一個沒有專業背景的官吏，即使他肯學習，也時不我予，相信無法在短時間內做出政績；難道靠大罷免、大宣講來消除「雜質」，就能讓賴政府施政順利？

我在教學上常以伊索寓言「北風與太陽」的故事來告訴學生，誰的力量比較強？誰才有力量讓行人脫下衣服？北風愈是用力吹，行人愈是包緊衣服；當太陽照耀散發熱力時，行人因為炎熱而不得不脫下衣服。該故事寓指，與其盡全力壓制對方，不如以溫煦的態度讓對方心悅誠服。無論是交友、從政或經營事業都是如此。「北風」的冷酷，是無法讓台灣社會「大團結」的。

我們可以了解，這段時間以來，彭副市長和夫人因官司糾纏，他們及家人所承受的深刻煎熬有多深。今天發生這種悲劇，令人心酸！在此，僅致上無限的祝福給彭副市長，願生者堅強。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

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