大學招生員額要考慮就業需求

七月大學聯考分科測驗，和年初的學測一樣，莘莘學子拚命爭取進入招生員額有限的窄門。今年，十一個基層醫師團體聯合反對教育部對清華、中興、中山等三個學校的學士後醫學系招生名額增加，最後行政院長裁定，名額維持一千三百人，不能增加。

大學教育是青年朋友成長的重要階段，也是就業的前奏曲。選擇的科系和未來就業的狀況有很大的關聯，每人都很慎重。

台灣長期以來，特定的醫師團體對醫學系、牙醫系、中醫系的招生員額充分介入，不希望人數擴增，對醫學生未來的就業有充分保障，外界常批評這是保護既得利益者，保障醫生的飯碗，這種說法，未必公允卻爭議不斷。這項措施，使得台灣的醫生求過於供；台灣的醫師密度每千人只有二點三，遠低於ＯＥＣＤ的平均數三點七。

台灣學生為了要擠進醫學系的窄門，就改到國外，現在每年有一百五十位以上的學生（含牙醫）到美英加澳日，或波蘭、捷克、西班牙就讀，拿外國醫學院學歷回台，通過台灣的考試進入醫生的行列。為此，教育部還訂定了「波波條款」，每年回國的考試，也有錄取名額的限制，目前等待實習的牙醫師超過三百名。

義守大學從二千年起設立中醫、護理系，並向教育部爭取設立醫學院，十三年後才如願，設立學士後醫學系外國學生專班，二○一八正式准許招收國內生的醫學系，從申請招收醫學生，到招收外國生、本國生，歷經曲折的十八年。教育部對這案例沒有徹底體悟，醫學系學生的招生員額，沒有考慮台灣老年化社會的強烈需要；到現今任何醫學生員額的擴張，醫師團體還是要鎖緊員額底線。醫師團體力量強大，行政機關淪為利益團體的「行政俘虜」，只謀利益團體的利益；而將台灣社會對醫生的需求，擺在一邊。

大學教育的目的，是要學習一技之長，以便進入社會能夠發揮所長貢獻國家，但每一科系是否真正考慮到市場就業供需？每個學校都設有就業輔導處，協助學生在畢業後尋求好的就業機會，愈是競爭的科系，在這方面所做的輔導工作愈強大。美國名校紐約大學以「全美國輔導學生就業最成功的學校」為號召，吸引包括台灣在內很多國家的學生就讀。

以新聞工作來說，這幾年平面、電子媒體受到網路閱聽環境的變化，收入銳減影響巨大，報紙雜誌常為撙節成本裁撤員工。新聞科系的龍頭政大新聞系，每一年的招生人數從廿年前約一百人，十年前的九十二人，現在仍是九十二人，變化不大。相信政大傳播學院因應媒體環境的變遷，在課程上絞盡腦汁調整，以適應媒體轉型的需要，但招生員額並沒有很大的變化。政大統計，現今新聞系畢業生進入新聞傳媒工作僅有廿％，十年前有四十％；大部分的畢業生從事其他產業或繼續升學。

社會的變化快速而巨大，現在及未來受到ＡＩ影響會更大，也會使得就業門檻墊高，究竟招生的員額，要如何和就業需求掛勾，我認為是大學教育在專業課程以外重要的一環。