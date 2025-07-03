升值榮光 換來社會裂痕

近期新台幣匯率強勢升值，幾度突破廿九元兌一美元關卡，引發社會熱議。針對台幣狂升，賴清德總統五月時對此公開表示，升值原因包含「去年經濟成長四點五九％」，試圖將升值風暴合理化為國家實力的展現。但事實真是如此單純？台幣升值真的造福全民？這波升值是誰受益？又是誰默默承擔苦果？

從經濟基本面來看，台灣確實具備某些升值條件：長期貿易順差、外匯存底豐厚、科技出口暢旺。然而，這波台幣升值的幅度與速度，卻超過基本面所能支撐的水準。真實升值原因，無法不讓人懷疑是否來自政治因素：為避免被川普政府再次列為「匯率操縱國」，中央銀行選擇主動放手，讓台幣「順勢升值」，塑造匯率自由浮動良好形象，降低美國經貿關稅談判施壓的籌碼。

這樣的戰略操作雖可理解，卻不能忽略它所造成的分配惡果：這不是一場全體國民共享的經濟成果，卻是一場財富向上集中、風險向下轉嫁的政策悲劇。

首先受益者是誰？答案非常明確，就是金融機構與資產階級。他們在匯率剛出現變化時即敏銳反應，提前布局、拋匯、買進台幣資產，靠匯差與資本利得雙頭獲利。壽險公司、外資券商、特定投信與銀行法人部門，早在市場出現訊號時即開始操作，幾天內帳面收益盆滿缽滿。這些機構不事生產、不靠創新，純粹藉由揣測政策風向投機套利，其行徑雖合法，卻讓人不齒。

令人憤怒的是，部分金融機構不只被動因應，更積極推波助瀾。他們透過研究報告放大升值預期，引導資金流入以助升勢成真，甚至讓小型投資人跟風進場，自己則已提前布局，坐等收割。這種行為雖難構成違法，卻近乎國內版的「華爾街內線操作」，將升值變成一場圈內人的財富盛宴。

誰是受害者？當然是無力參與金融套利遊戲的多數國民。

台灣是出口導向經濟，中小型企業多以美元報價、台幣計本，台幣一旦升值，毛利立刻遭壓縮。這些企業缺乏避險工具，也無力議價，唯一能做的就是壓縮成本：裁員、凍薪、削減加班費，最終受害的是基層技術員與產線工人。

農漁民也在這場升值中陷入雙重困境。對外出口農產因匯率升值而價格失去競爭力，對內則面臨進口商品變便宜的壓力，本地售價被迫下修，利潤大幅縮水。入境觀光產業更不用說，來台旅客因匯率不利、開銷上升而減少消費，住宿、餐飲、交通首當其衝。這些產業從業者多為基層民眾，收入不穩、工作量不保卻沒人關心他們在升值中失去了什麼。

令人遺憾的是，政府至今對此缺乏誠實說明與配套作為。賴清德用「經濟成長所以台幣升值」來解釋，無疑是錯誤包裝因果。不但混淆市場變動與政策操作界線，更是對弱勢承受者輕率冷漠。真正的問題在於：即便這是策略性升值，為何沒有弱勢補貼與金融監管？為何沒有對投機套利的資金課以合理限制與稅捐反制？為何任由升值後的風險轉嫁給最弱勢階層？

這場台幣升值事件，對不同國民而言，真的是兩個世界：對金融產業與投資族群，是機會與喜悅；但對基層勞工與中小企業，則是衝擊與沉痛。令人遺憾的是：政府在這當中，選擇了沉默與不作為。如果這就是我們所謂的「升值榮光」，那麼它帶來的，在光鮮數字背後，是更深層的分配不公與社會裂痕。