從大罷免與雜質論 看台灣體制危機

近期，台灣政壇籠罩在一場名為「守護民主」的大規模罷免行動中。總統賴清德在昨晚的「團結十講」第四講中，表示中國國防預算逐年增加，跟台灣哪個政黨執政無關，就算是國民黨時期也不例外─主題是國防，劍指的仍是大罷免。更別說日前引起廣大爭議的「打掉雜質」。這場政治動員的核心意圖不是民主的深化，而是異己的清算。

「雜質論」引發極大爭議，是因「誰有權定義雜質」？什麼樣的言論、立場或價值被認定「不純」？又由誰來裁定這些標籤？這樣的語言，投射強烈排他性與清算意圖。總統身為元首，竟以如此價值獨裁的語言操控輿論。

觀察這波罷免行動，訴求核心並非來自具體的違法或怠職事實，而是透過剪輯立委與對岸交流片段畫面或其他片面方式，試圖將正常問政行為貼上「通中」、「共諜」等汙名化標籤。這種政治獵巫式的手段，模糊了問政的真正核心，讓台灣社會逐漸習慣以仇恨作為政治節奏主旋律。

更諷刺的是，民進黨對兩岸議題的選擇性檢視已到荒謬程度。同樣有與中國往來的民進黨人士、政要家屬未受檢視，甚至對外經貿、文教交流也照常進行，但只要是在野黨人士參與的兩岸交流，則多遭汙名化打擊。當執政黨無視一貫標準，將「立場正確」視為合法性來源，就已把民主制度轉變為政治忠誠測驗場。

此外，賴清德也在第三講中，提到「中華民國憲法制定時，台灣並未派員參加」。此說法一方面無視歷史事實，另一方面則可能誤導民眾對台灣在憲政體制中角色的認知。

事實上，中華民國政府遷台後，完整保有憲政體制與正統性，歷任總統也以憲法為治理基礎，包括李登輝、陳水扁、馬英九皆不曾否定此一憲政延續性。若否定這段歷史，不僅是對先賢貢獻的否定，也將使台灣法統正當性動搖，徒增國內外誤解與危機。

作為國家領袖，總統更應謹言慎行，歷史不是可隨意重構的政治工具，憲政體制也不該成為意識形態操作的犧牲品。

政黨競爭可以激烈，改革方向可以不同，但必須在共同承認的制度框架與歷史事實上對話。而不是透過仇恨與扭曲，重構所謂「人民的敵人」來達到政治目的；更不應將罷免變成打壓監督、壓制反對的武器。

今天的台灣，不缺選舉與投票，缺的是制度的尊重、歷史的誠實與對異己的包容。真正的民主是讓不同立場都能安全發聲，而非由執政者定義「誰是雜質」。

賴總統應當深思，與其高喊團結口號，不如以實際作為示範憲政尊重、包容異己。否則，所謂的「團結」，只是一場獨唱，一場去除異音的沉默合唱。