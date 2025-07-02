更大的民主 更大的容忍

「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」賴清德總統在「團結國家十講」中的這句宣示，語氣堅定，意涵響亮，表面上看似展現了對民主理想的忠誠與承擔。

然而，在民主語言反覆被政治權力操控與再詮釋的此刻，我們必須更嚴肅地思考：這句話，究竟是民主精神的再確認，還是政治動員的命令？「更大的民主」究竟是更開放的包容對話？還是更高壓的異議壓制？這正是當代台灣所面對的民主試煉。

近年，民主政體在全球皆面臨嚴峻考驗，而其中最關鍵的危機之一，是「民主語言」的挪用與異化。當「民意」成為動員的正當性來源，而非制度對話的動力，「民主」被簡化為選票與號召的符號，而非包容異議、節制權力的倫理實踐，民主就極有可能在自身名義下走向它的對立面。

以當前台灣政局為例，在國會改革法案爭議引發憲政角力之際，總統選擇訴諸罷免與複決，試圖以直接民主的形式來突破體制僵局，並引用野百合、太陽花、青鳥等社運歷史，形塑出一種由下而上的正當性敘事。這樣的策略固然具備動員效果，卻也伴隨一個深刻的隱憂：當歷史記憶被權力者選擇性引用、當反抗語言成為治理話術，我們是否正見證一種新型的壓制─以民主之名的壓制？

真正成熟的民主，不在於執政者能動員多少支持者，而在於能否容納反對者的失望與憤怒。正如美國社會改革家珍．亞當斯在其著作「民主與社會倫理」所言：「醫治民主之道，唯有使之更為民主」。這裡的「更為民主」，語意上就是賴總統所說的「更大的民主」，但內涵並非更多動員意符或更多投票機制，而是一種植基於同理、節制與制度包容的生活方式。

哲學家約翰．杜威更進一步指出：「更為民主」並非更多的制度機器，而是對民主理念本身的澄清與深化。民主應是一種文化，一種能在衝突中尋求理解、在對立中創造公共意志的社會倫理。當政治人物訴諸「更大的民主」時，我們該警覺：這究竟是回歸民主精神，還是強化權力運作的手段？

民主，若僅剩下執政者的正當性而沒有制度的節制，極可能走向彌勒所憂心的「民主暴政」。

當執政者掌握行政資源與媒體話語優勢，再號召民意「站出來」，異議聲音很容易被汙名為「阻撓進步」、「破壞團結」的少數。這種語言上的非我即敵，正是「以民主包裝壓制」的表現。

民主不是讓「我們的聲音」更大，而是讓「他們的聲音」也能安心被說出。真正「更大的民主」，是更大程度的容忍、更深層次的制度保障，以及更穩健的對話空間。政治領袖若真心擁抱民主，就須具備容納失望與批判的胸襟，而非只在掌聲中尋找正當性。