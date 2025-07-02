快訊

美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

聽新聞
0:00 / 0:00

誰讓多元入學變得單一

聯合報／ 李廣均／中央大學法政所暨通識中心合聘教授（新北市）
一名高中生日前因申請入學學習歷程檔案遭大學端查獲不實，陸續遭正、備取的學校醫學系撤銷資格。本報資料照片
一名高中生日前因申請入學學習歷程檔案遭大學端查獲不實，陸續遭正、備取的學校醫學系撤銷資格。本報資料照片

這陣子，「扁擔女孩」和「女雙學霸」引起諸多討論，雖然兩位主角分處華人社會的不同地區，卻也點出了個人與家庭、社會之間的多重矛盾關係。

對個人而言，沒有人會否定家庭對於個人成長學習的重要性。但對社會而言，家庭卻是決定財富分配的首要機制；有人含著金湯匙出生，有人出生一貧如洗，「輸在起跑線」的諷喻一點都不誇張。

大家在為扁擔女孩喝采之餘，似乎也是在為諸多缺乏家庭資助而默默努力向上的人「按讚」。相對地，女雙學霸的學倫爭議，讓我們得以注意高階家庭資源的傳遞複製，可能帶來的反挫與傷害；其中的關鍵之一，在於如何看待學習歷程檔案中的多元表現。

具體言之，學習歷程檔案的多元表現，究竟代表申請人的真正能力，還是反映家庭和父母資源的累積再製？所謂的多元表現，到底符合了誰的標準？或只是複製了可主導遊戲規則的資產階級家庭之多元學習想像呢？「多元」似乎已不再多元，反而變得僵化單一。

以引起爭議的科展報告涉嫌抄襲為例，學生當然有必須檢討之處，但批評學生容易，反省入學制度和學習檔案卻相對困難。以筆者的教學經驗來看，一般大學生和研究生要寫出一篇可堪檢驗的論文就已不容易，一個高中生如何可能在兩年半之內寫出一篇符合研究方法和學術倫理的參展報告？

此外，「繁星推薦」也會看見家庭和階級再製的影子。繁星看似希望拉近城鄉差距，卻不易排除家庭和階級的影響。

可以看看那些以繁星計畫入學頂大的學生背景，就能夠了解繁星到底是幫助了高階學生還是低階學生？再問，除了偏鄉之外，其他地區，就沒有值得鼓勵協助的低階學生嗎？

科技日新月異，ＡＩ衝擊更是方興未艾，追求平等的社會訴求卻未減緩，反而更具爭議；關鍵之一就在如何省思個人與家庭間的二元矛盾。扁擔女孩和女雙學霸，正好說明了此一趨勢的必然。

延伸閱讀

16歲進牛津…深圳學霸奪國際數學獎 成中國第一人

川普砍福利 豪賭勞工階級不會反彈 黨內批「政治自殺」

北大清華畢業！牛津碩士履歷沒人看 學霸失業送外賣：工作都差不多

網球／謝淑薇首搭澳洲新星 摘WTA伊斯特本網賽女雙亞軍

相關新聞

從大罷免與雜質論 看台灣體制危機

近期，台灣政壇籠罩在一場名為「守護民主」的大規模罷免行動中。總統賴清德在昨晚的「團結十講」第四講中，表示中國國防預算逐年...

更大的民主 更大的容忍

「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」賴清德總統在「團結國家十講」中的這句宣示，語氣堅定，意涵響亮，表面上看似展現了對民...

體制踐踏尊嚴 彭振聲的淚不該白流

一場原本僅屬於司法程序的開庭，卻在一通電話後，瞬間轉化為人間悲劇。台北市前副市長彭振聲於一日上法院開庭前接獲弟弟來電，得...

師培跳船潮是教育警鐘

搶在醫界團體串聯抗議前，行政院緊急叫停教育部擴大醫學系招生的規畫。做為一個攸關教育與醫療的重大公共政策，醫師員額爭議的背...

修復教育圈的信任危機

當一紙判決為苗栗縣某師洗刷了被指控「開黃腔」、「情緒失控」的汙名，換來五萬元的賠償時，這筆金額承載的是一位教育工作者破碎...

科技‧人文聯合講座／考城隍，考良心

作夢人人會有，現代醫學認為作夢是日常生活的潛意識折射，醒時世界才是正常。佛洛依德認為夢是通往潛意識的入口，是現實中無法實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。