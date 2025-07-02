誰讓多元入學變得單一

這陣子，「扁擔女孩」和「女雙學霸」引起諸多討論，雖然兩位主角分處華人社會的不同地區，卻也點出了個人與家庭、社會之間的多重矛盾關係。

對個人而言，沒有人會否定家庭對於個人成長學習的重要性。但對社會而言，家庭卻是決定財富分配的首要機制；有人含著金湯匙出生，有人出生一貧如洗，「輸在起跑線」的諷喻一點都不誇張。

大家在為扁擔女孩喝采之餘，似乎也是在為諸多缺乏家庭資助而默默努力向上的人「按讚」。相對地，女雙學霸的學倫爭議，讓我們得以注意高階家庭資源的傳遞複製，可能帶來的反挫與傷害；其中的關鍵之一，在於如何看待學習歷程檔案中的多元表現。

具體言之，學習歷程檔案的多元表現，究竟代表申請人的真正能力，還是反映家庭和父母資源的累積再製？所謂的多元表現，到底符合了誰的標準？或只是複製了可主導遊戲規則的資產階級家庭之多元學習想像呢？「多元」似乎已不再多元，反而變得僵化單一。

以引起爭議的科展報告涉嫌抄襲為例，學生當然有必須檢討之處，但批評學生容易，反省入學制度和學習檔案卻相對困難。以筆者的教學經驗來看，一般大學生和研究生要寫出一篇可堪檢驗的論文就已不容易，一個高中生如何可能在兩年半之內寫出一篇符合研究方法和學術倫理的參展報告？

此外，「繁星推薦」也會看見家庭和階級再製的影子。繁星看似希望拉近城鄉差距，卻不易排除家庭和階級的影響。

可以看看那些以繁星計畫入學頂大的學生背景，就能夠了解繁星到底是幫助了高階學生還是低階學生？再問，除了偏鄉之外，其他地區，就沒有值得鼓勵協助的低階學生嗎？

科技日新月異，ＡＩ衝擊更是方興未艾，追求平等的社會訴求卻未減緩，反而更具爭議；關鍵之一就在如何省思個人與家庭間的二元矛盾。扁擔女孩和女雙學霸，正好說明了此一趨勢的必然。