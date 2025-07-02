科技‧人文聯合講座／考城隍，考良心

作夢人人會有，現代醫學認為作夢是日常生活的潛意識折射，醒時世界才是正常。佛洛依德認為夢是通往潛意識的入口，是現實中無法實現的慾望之表現。

清代筆記小說家蒲松齡著作《聊齋誌異》膾炙人口。他熱中功名，十九歲，縣府院三試拔得頭籌而登秀才，身價騰譽，此後卻屢試皆沒，不得不委身為各級官員之賓幕或設帳課徒。他每到一地蒐集神怪傳奇，思緒飛揚、情節緊湊、瑰奇動人。

電影「倩女幽魂」的聶小倩、寧采臣、燕赤霞等人，形象早已進入人心。據說每成一篇，呈同鄉藝壇巨擘王士禎閱讀，王讚嘆贈詩曰：「姑妄言之姑聽之，豆棚瓜架雨如絲；料應厭作人間語，愛聽秋墳鬼唱詩。」王士禎為清初名士，但今日蒲松齡著作翻譯成英法德西俄等國語言，風行全球，諾貝爾文學獎得主莫言曾說幼年愛讀聊齋。聊齋誌異雖言妖言怪，實言人欲天理。

「考城隍」為首卷首篇，內容大體如下。聊齋先生之姊夫祖先宋燾，病倒，夢一牙差持公文牽馬敦促赴試，遂騎馬相從，至都邑，巍峨如王城。入座，座旁有秀才張生。上出考題「一人二人，有心無心」，宋燾答卷有：「有心為善，雖善不賞；無心為惡，雖惡不罰。」諸神稱善，召言：「河南缺一城隍，君稱其職。」宋燾方知己亡。哭訴，老母七旬，無人奉養，請得終其天年方赴任。經查，宋母尚有九年陽壽。關帝曰：「應即赴任，今推仁孝之心，給假九年，及期，當復相召。」宋燾本應赴任，仁孝，死而復活。九年後母亡，葬禮畢，沐浴入室隨亡。

中國政治以科舉取士，成為統治集團。為免「九品中正制」致之上品無寒門、下品無貴族的壟斷現象，隋文帝行科舉。唐代科舉取士漸穩固，宋代相沿，元代中斷；元仁宗復行科舉，朱熹註解《四書》為統一教科書；明代制定八股文取士；清朝聖祖、乾隆曾因其無實務，一度想廢科舉，礙無新制，延續到一九○五年，袁世凱奏請方才廢除一三○○餘年的科舉考試。科舉開辦以來，約十萬人登進士第，舉人、秀才逾百萬，士族寒門透過科舉魚躍龍門。

科考窄門，士子皓首窮經，為顯揚父母鄉里。及第任官、治國平天下，率多成為妝點官僚系統的語彙，幾人還記得讀聖賢書，所學何物？國家日常運作依靠官僚系統，官僚系統繫於層層節制的科層體制。科舉考得了才智，卻無法評價出個人專業實踐能力與道德良知。唐宋元明清之亡，亡於皇帝一人之昏庸？還是士子們的私慾權貴與黨爭？

一九二四年，年輕氣盛的于右任提出「亡國三惡因」，其二是：「善不能舉，惡不能退，利不能興，害不能除。」清朝已滅，民國動盪，其理自明。〈王陽明答羅整菴少宰書〉提到：「雖其言之出於孔子，不敢以為是也，況其未及孔子者乎。求之於心而是也，雖其言之出於庸常，不敢以為非也，而況其出於孔子者乎。」人若無自省之心，則雖言孔子之言，其人也非。

「考城隍」考的不只是文采，而是一顆良知的心。友人問我：「誰來考誰善誰惡呢？」康德言「普遍意識」、王陽明言「致良知」。法國伏爾泰說：「若上帝不存在，亦須將其造出。」是故，居上位者，當為人倫之表率；知識分子，當自反而縮；廣大民眾，當心存公義。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）