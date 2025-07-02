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修復教育圈的信任危機

聯合報／ 林柏寬／國中教師（台南市）
苗栗縣一名國中生不實檢舉老師上課涉開黃腔等不當行為，苗栗地方法院最近判決學生賠償5萬元。本報資料照片
苗栗縣一名國中生不實檢舉老師上課涉開黃腔等不當行為，苗栗地方法院最近判決學生賠償5萬元。本報資料照片

當一紙判決為苗栗縣某師洗刷了被指控「開黃腔」、「情緒失控」的汙名，換來五萬元的賠償時，這筆金額承載的是一位教育工作者破碎的專業尊嚴，以及在調查過程中被消磨殆盡的教學熱情。這不只是一個個案的勝訴，更是對當前校園亂象一聲沉痛的叩問。

「尊師重道」在今日的台灣校園，是否已成為一個遙遠而模糊的詞彙？「師者，傳道、授業、解惑也」，老師是知識的引路人，也是品格的塑造者；在這個人人皆可申訴的「大投訴時代」，這份敬意還剩下多少？

保護學生的申訴管道，原是為了防堵權力不對等下的霸凌與傷害，立意良善；但當它被部分學生因一己之私而濫用時（例如本案疑因學生作弊被抓而心生不滿)，這條原本的保障線，便扭曲成一把可輕易刺向老師的利刃。

過去社會擔憂老師欺負學生，如今學生是否正在欺負老師？當學生能以數則不實指控，「輕易」地啟動一場針對老師的「性別事件調查」，迫使老師接受調查以證自身清白。

當「無罪」的正義來臨時，多少不公不義的流言蜚語，卻早已對老師形成巨大的精神折磨。

經歷了這一切風雨的老師，還剩下幾分教學熱情？當他再次走上講台，看到的是求知的火花，還是潛在的「檢舉人」？當他需要管理課堂秩序、糾正學生錯誤時，心中閃過的會是教育的使命感？還是對可能引發下一場風暴的恐懼？

然而，真正需要修復的，是整個教育生態的信任危機。我們需要的絕非一個讓老師不敢管、不願管的校園，也不是一個讓學生動輒以「申訴」為武器的環境。我們需要的是重建親師生間的信任基礎，是教導下一代「權利」與「責任」並存的公民素養；更要建立一個既能保護受害學生，也能避免老師慘遭無辜獵巫的、更細膩而公正的申訴處理機制。

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