師培跳船潮是教育警鐘

搶在醫界團體串聯抗議前，行政院緊急叫停教育部擴大醫學系招生的規畫。做為一個攸關教育與醫療的重大公共政策，醫師員額爭議的背後，雖是醫師養成品質與公共醫療量能的角力，卻也凸顯政府跨部會協作效能亟待提升。如何兼顧醫學教育、友善職場與醫衛服務品質，考驗政府政策規畫與治理專業。

無獨有偶，近年來台灣中小學師資供需與師培制度也出現諸多問題，儘管代理教師權益已有長足改善，但不只偏遠地區，就連不少都會區學校也面臨多次招考方得補齊人力的窘境。而更令人憂心的警訊則是，取得合格教師證的師資培育生中，竟有高達四成選擇不投身教育工作。

被媒體稱為「跳船潮」的師培生放棄教職現象，無情印證了當前教師職涯的艱難處境，也與社會對台灣教育現場的普遍觀察不謀而合。令人費解的是，相較於基層教師的深切憂慮，教育部卻以近五年「取證同年即任教」比例約六成的數據，樂觀宣稱新進教師投入趨勢穩定。同樣令人困惑的，是教育部對此「四成流失」的對策；除微調實習獎助金外，並將重心置於擴大開設各類師培學分班，部分領域甚至祭出「免修職前學分、免考試、免實習」的「三免」措施。不禁要問，高達四成的有證教師無意擔任教師，這算是「師資穩定」？還是國民教育的深層危機？

過往教師職業象徵穩定與社會尊重，在公費師培年代，吸引眾多優秀學子投身師範體系，素質整齊的中小學師資是台灣教育發展的重要基礎。詎料，如今竟有高達四成的持證者無心從事教育工作，校園現場也因為層出不窮的學生問題與行政負荷疲於奔命，這樣的教育職場現況，不正是師培生選擇「不上岸」的主因？

依此，不能僅以個人職業選擇小看師培問題，事實上，師培生修習教育學程時，不僅有相應的學業成績要求，一定也懷抱相當的教育理想與熱忱，應該追問的是，為何有相當比例準教師在取得證書後選擇轉向他途？若非師培生個人覓得更佳職業出路，即是當下中小學教育環境與教師工作本身已嚴重喪失吸引力；這不僅是師資培育的瓶頸，更是整體教育環境扭曲的警鐘，問題惡化已然到了不容迴避的程度。

持有教師證者大量不願投入教職，除凸顯師資培育制度的危機，更是對當前教育環境日趨惡質化的明確警訊。教育部調高獎助金或放寬門檻僅能暫時緩解症狀，唯有從源頭對症下藥方能真正化解危機。目前的困境既源於準教師不願進場，解方自應聚焦於提升入職誘因，而非一味擴充師資儲備量，甚至不惜降低培育門檻。

要重燃師培生從教意願，除改善誘因，更應以具體行動打造友善校園的實質環境。

學校教育人員普遍面臨高壓、低信任、超負荷的工作環境，教師動輒得咎、專業自主權不彰；校園濫訴層出不窮、非關教學的行政業務有增無減，都是讓現職教師感嘆不如歸去、有證師培生寧願不上岸的關鍵。教育部應痛定思痛、展開重建專業尊嚴的具體行動，唯有改善現職教師的勞動條件，才能重燃師培生對教育的熱忱。