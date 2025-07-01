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「非綠即紅」貼標籤 誰在裂解台灣

聯合報／ 柳金財／佛光大學公共事務學系副教授（新北市）

近日賴清德總統為創造「大罷免」政治聲勢加足馬力，不僅在民進黨全代會重申「五大國安統戰威脅」、「十七項因應策略」、定位中國為「境外敵對勢力」，同時在「團結國家十講」第三講論及憲政體制，宣稱民主紛爭要用「更大的民主」來解決，讚賞「公民力量」挺身守護國家，「青鳥」與「大罷免」皆為「公民力量」，然皆不利台灣命運共同體之建構。

既往賴總統宣稱尊重公民團體意見「未介入大罷免」，然卻在中選會宣布罷免三階投票日的隔天，立即組織宣講活動，顯然這是早有意圖的集體政治動員。藉此開拓國家建構、國族認同、界定中共為境外敵對勢力、憲政體制爭辯之戰場；或藉透過宣布新政策、批評藍白為中共的「在地協力者」，邊緣化藍白的兩岸論述路線，達到助威大罷免、鞏固綠營基本盤及擴大中間選民支持的目標。

府、院、黨、綠委、親綠媒體和「公民團體」為求大罷免成功，不斷在輿論中把藍白標籤為「中共協力者」。首先，不斷將藍白政治立場聯結中共的統戰、認知作戰及輿論戰，將藍白立場貼標為「配合中共統戰」隔海唱和，包括支持九二共識、認同兩岸一家親、反台獨、反對兩岸經貿脫鉤、主張兩岸和平交流，甚至是「疑美論」。然而誠如陳水扁前總統所言，不應把與民進黨政策不同者簡單歸納為「○○同路人」。

事實上，民進黨內也曾有類似主張兩岸一家人、兄弟關係、親中愛台（賴清德）的說法，似乎遠比「兩岸一家親」還更為親暱；「疑美論」則是懷疑美國防衛台灣的決心，亦為不稀奇的觀點，這些均不應簡單化為「中共在地協力者」。

其次，綠質疑藍白操弄「境外敵對勢力」介入台灣選舉及內部政治過程。在大罷免的政治動員及國會職權修法的抗爭中，綠營多次指出「中共勢力」介入、充斥假訊息與假新聞攻擊，影射藍白與中共存在協作關係；同時影射藍白候選人為中共可接受者，將藍白汙名化為親中賣台。甚至還質疑若干民間團體和宮廟，利用兩岸宗教交流引進境外勢力滲透台灣社會，介入及干擾台灣選舉過程。

在大罷免的群眾運動中，綠營透過媒體與網路社群平台，竟然將立法院職權改革法案標籤化為「中共所喜與樂見的行動」，建構出綠與藍白「愛台灣」與「賣台灣」的區別。

民進黨為打造「新國家」藍圖及永續執政，大罷免就成為其建構國族的新計畫，並預設藍白非我族類其心必異，非「共同體」的忠誠成員，而是外部敵對勢力培養的在地協力者。民進黨若如此認知反對黨，則難以建構民主政治；政黨對立、社會撕裂、國家認同分歧也會更加治絲益棼。封閉性的國家建構途徑無助於共同體的凝聚，反足以毀壞之。

賴清德 統戰 大罷免 境外敵對勢力 中共

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