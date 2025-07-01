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賴挺罷免 已非全民總統

聯合報／ 林公正／資深媒體工作者（高雄市）
漫畫／季青
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距「大罷免」投票不到一個月，賴清德終於在民進黨全代會公開發出動員令，要求全黨必須「與公民同行」；此時此刻表態力挺大罷免的賴清德，已非「全民的總統」而是純粹的「民進黨主席」，不帶一絲一毫的「雜質」。

自去年五二○就職以來，賴清德似乎不甚開心，甚至頗為鬱卒，因為他不若蔡英文執政時一黨獨大的餘裕，那時無論行政或立法都可「揮灑自如」甚至「為所欲為」。賴清德僅以四成得票率當選，民進黨在立法院也居少數，在「施展不開」又「不願低頭」的挫折感催化下，衍生了所謂大罷免的政治鬥爭。這一年多來，兩岸嚴重對立，台海情勢緊張，朝野強力對抗，國政一事無成。

這些日子，賴清德心之所繫就是大罷免，儘管表面上裝出中立模樣，聲言大罷免是「公民團體自主發起」，但從民進黨立院黨團總召柯建銘神準預告大罷免投票日，乃至中選會宣布投票日期後，賴清德立即啟動所謂的「團結國家十講」，連七月進行的漢光演習和「城鎮韌性演習」也可連結為「國家團結月」，在在顯示大罷免就是由賴清德領導的民進黨選輸不認帳，企圖透過再一次的投票以翻轉立法院朝小野大的現況，達成民進黨占多數的「企盼」。

然而，為了一黨之私，如此浪費國家資源、社會成本，實在是難以取得多數國人的認同，因而最新民調顯示約三成六的民眾贊成大罷免，卻有近五成的民眾不贊成，反對大罷免者遠高於贊成者；更值得注意的是，有近四成六的受訪者不希望民進黨國會席次過半，只有近三成八的受訪者表示希望民進黨國會過半。這個最新民調統計似乎「預告」了大罷免的結果。

其實這場大罷免，是否值得民進黨如此「大動干戈」？是一道再簡單不過的「算術題」，還未到「數學」層次。民進黨內凡是頭腦清楚者，隨意算算即知這是極其困難的任務，民進黨不僅難得分，甚至可能減分。目前立法院一百一十三席中，國民黨有五十二席，民進黨五十一席，民眾黨八席，無黨二席；除了藍白聯盟的六十席，無黨的高金素梅與陳超明，政治立場亦是偏藍，亦即綠與非綠有十一席的差距，也就是民進黨必須罷掉六席以上國民黨立委，且須在補選時贏得所有席次，才能成為過半的國會最大黨。

但盱衡賴清德執政、社會氛圍等條件，要罷掉六席的國民黨立委談何容易，民進黨若要在出缺的立委補選全數贏得勝選，更是難上加難，最主要的關鍵是，這些遭罷而補選的立委選區，既然去年初都是由藍委當選，顯見大多數選民應是非綠支持者，民進黨補選參選人贏得勝選的機率相對較低，而如若未能全面翻盤，綠營無法掌握過半席次，大罷免即是大失敗，徒勞而無功。

平心而論，大罷免根本是大空轉、大內耗，除了仇恨動員造成國家更為分裂，距離團結更加遙遠，不知綠營能有何收穫？國家人民又有何益？

賴清德 民進黨 大罷免 團結國家十講

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