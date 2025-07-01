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「星期五晚上」唱出過勞心聲

聯合報／ 黃惟冰／公共服務業（新北市）

「星期五晚上」榮獲今年金曲獎「年度歌曲獎」，得獎的理由是「唱出台灣當下生活最真實的面貌，觸及不同年齡層集體共鳴。音樂舞蹈完美結合外，兼具傳唱度跟社會影響性。」

那麼，到底是什麼面貌？又是什麼共鳴？簡單來說，大概就是過勞兩字。

因為對國內數百萬不分職業的上班族來說，星期五晚上就是解脫的時刻。一個等了好幾天，終於可以暫時擺脫工作負擔的出口。而這個出口之所以值得歡慶，無非是抵達出口前的壓力還真讓人喘不過氣。

「星期五晚上」歌詞寫道，「明天不用上班，現在衝哪一站」、「玩再晚不會覺得疲累，不在食物鏈分類」，則是直白點出對上班族來說，上班時間無異於被迫進入食物鏈底層，只能認命的聽從上司、客戶等食物鏈上層的擺布，一直要到星期五晚上才能脫離。

事實上，這樣亟欲在過勞中尋求出口的集體共鳴，也出現在社會大眾對颱風假的引頸期盼，以及對日前立法院通過一年可以多放「四加一」天假的欣然接受。

颱風假 金曲獎 過勞 上班族

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