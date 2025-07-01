防電動公車起火 善用「智慧充電」

北市大都會客運一輛電動公車，六月十六日晚上在台北市區敦化北路發生火燒車，當時因車輛儀表板出現紅燈警示電池異常且動力減弱，駕駛隨即警覺靠邊，並立即請車上七名乘客下車，然後車身右側突然爆炸起火，所幸已及時疏散乘客，無人傷亡。

目前初判是電池故障，台北市公運處已要求電動公車製造商盡速查明起火原因，並提出相關改善方案。公運處也與交通部、國家運輸安全調查委員會一同調查起火原因，要盡速排除同型車輛的危險性；在確認安全無虞後，該批電動公車才可以再次營運。

此次電動公車行駛間起火，連同去年台中北屯區公車停車場，九輛已停業、放置一年的四方電巴因鋰電池過度放電造成熱失控而起火，不但電動公車安全性引起關注，交通部與環境部推出的「二○三○客運車輛電動化推動計畫」是否受影響亦受矚目。消基會則從消費者角度，呼籲主管單位與業者加強民眾搭乘電動公車的安全風險管理，尤其是行動不便的身心障礙者與高齡者，如遇火燒車該如何及時逃生？

電動公車起火主要與鋰電池有關，包括過度充電放電、外力撞擊、電池瑕疵、內部短路、高溫環境下電池易發生熱失控、車輛電池管理系統（ＢＭＳ）設計不良而無法有效監控和保護電池等因素，都可能導致電池過熱自燃風險，甚至引發火災。因此選用安全性高的鋰電池技術、加強對鋰電池的保養維修與保護，並注意充電安全，是預防電動公車火災風險的必要措施。

目前市面上的電動公車主要採用三種電池技術：鋰三元電池、磷酸鋰鐵電池與鈦酸鋰電池，各有優缺點。其中鋰三元電池因使用鎳、鈷、錳等元素，能量密度高、低溫性能好，但熱穩定性較差，在高溫環境下較容易發生熱失控，安全性較低；尤其在高溫環境中若加上外力撞擊，較容易發生火災事故，需要通過技術改進和安全設計來解決。

如從電池起火的風險管理評估，建議盡量選擇熱穩定性、耐高溫及安全性較高之磷酸鋰鐵電池或鈦酸鋰電池；其中磷酸鋰鐵電池因不含鎳、鈷等重金屬，對環境汙染較小，更符合環保要求。而鈦酸鋰電池因能快速充放電、運轉時間長，適合長距離行駛的公路與國道客運。

不論使用哪一種電池技術，都須善用工研院的「智慧充電管理調度系統」，以車隊為主體，根據每輛車的電量、路線與班表，自動排定最佳充電時機，並運用滾動式改善調整機制（ＰＤＣＡ）與ＡＩ遠端監控，有效預防電池過熱或短路。

電動公車因車禍撞擊容易起火，更難以滅火，客運業者應著眼近來自撞事故增多的高風險趨勢，加強電動公車駕駛因身心狀況不佳、分心恍神自撞的風險管理，並在起火的應變控制上，做到遇緊急情況時能於一分鐘內完成疏散逃生，尤其應加強行動不便、身心障礙與高齡者及時逃生的相關設備、措施與演練。