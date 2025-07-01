高齡化台灣 需要更多醫生

醫學院學生員額管制爭議再起，十一個基層醫師團體聯合聲明，反對教育部今年六月核定清華、中興、中山等三校的學士後醫學系招生名額增至卅五名，打破長年以來衛福部設下的一三○○人的總額上限。昨日，衛福部表示與教育部討論後，決議醫學系學生招生總名額維持一三○○不變，含教育部及國防部權責核定的名額。

醫生人數是否過量，是爭論不休的題目。台灣現有醫生人數約七點五萬到八萬人，病床數一三七萬床。以國際共用的醫生病床比來說，台灣每千人的醫生人數二點三，比ＯＥＣＤ平均的三點七低。此外，每千人的病床數七點三，超過ＯＥＣＤ平均的四點三，但比德國、日本、韓國低。

台灣醫生密度偏低，病床密度偏高，也就是每位醫師對應三點一七床，比ＯＥＣＤ的一點一六床高。這也可以解釋為什麼醫界經常反應人力不足、工作過勞、值班過量。

台灣各校醫學系每年招生名額一三○○人，員額由教育部和衛福部共同決定，這和其他科系都由教育部、聯招會決定不同。醫界普遍反對擴大招生，認為招生過量會使教育品質、醫師訓練變差；醫學生走向醫美和都市地區的取向嚴重，卻不願選擇醫生不足的科別或到偏鄉服務。台灣的醫師問題並不是人數不足，而是分布不均。

特別是急診、外科、胸腔、兒科、婦產科等，還有偏鄉醫師更是長年短缺，顯示台灣醫師總量分配結構失衡。每千人病床數高於多數ＯＥＣＤ國家，卻又有很多病患一床難求，這和台灣高齡化社會有關；許多床位是慢性病床、醫美診所、長照機構照護型，而非急性醫療的第一線病床。過多的病床導致不必要的住院，而使得分級醫療和醫師失衡。

我在紐約工作時聽美國朋友說，他們到古巴做醫療手術，主要是「交通方便、費用便宜」。後來我到古巴旅遊，了解當地的醫療系統後深感意外，古巴人口僅台灣一半不到，土地面積是台灣的三倍，人均所得只有台灣的八分之一，經濟長期受制於美國的封鎖與計畫經濟體制，但醫療與教育制度普及，特別醫療密度高，古巴每千人醫師人數有六點七到九點四人，遠勝台灣；每千人病床數五到七床，則略遜台灣。

尤其在疫苗發展上長期投入，新冠肺炎時古巴也發展出自己的疫苗，雖未獲ＷＨＯ全面授權，但也有很多國家採用。古巴因政治體制關係，醫師資源豐沛，全民免費醫療，國民預防醫學普及，從小接種疫苗所以嬰兒死亡率低，人民平均壽命七十八點一歲。由於醫療資源豐沛，古巴每年會有三點五萬以上的醫師到海外工作，既增加個人收入，也為國家賺取外匯。二○一四年伊波拉病毒肆虐，古巴派了幾百位醫護人員到西非援助，可說是醫療國際主義的實踐者。

台灣「高效又便宜的全民健保制度」舉世稱羨，高品質的醫護水準也讓全民蒙福。面對高齡化的社會，唯有投入更多的醫療資源，增加更多的醫生和病床以應付急病、流行性疾病增加的需求，才是全民之福。