敵我不分 大罷免成「免疫風暴」

近期發生教育部核准新設醫學系「繞道招生」的疑雲，導致醫界的抗議。起因於醫學系招生總量自民國八十七年起管制為全國總量一三○○名，但因國人喜兒女習醫，加上少子化之下，各大學為了容易招生，想方設法成立醫學系。一一一年以解決偏鄉醫療匱乏為由，在全國醫學院院長會議及醫學教育會的反對下，由衛福部提出「重點科別培育公費醫師制度計畫」，清華、中山、中興等三所大學成立公費學士後醫學系。

但衛福部一一四年起不再續辦該計畫，教育部託辭這些醫學系已經設立，已有學生不可能廢止為由，逕自將三校學士後醫學系一一五學年度招生名額，從公費生改為自費生，而且名額由各校廿三名增加為卅五名。爾後雖然又傳出教育部和衛福部同意就總額再與醫界協商，但決策品質的粗糙與缺乏邏輯可見一斑。

這三所學校新設醫學系不過是三年前的事，三年前政府連公費生計畫只能持續三年都不知道嗎？三年前的政府連三年後我們需不需要每年多一○五位醫師，也都規畫不出來嗎？當然不是，究其原因無非是選票考慮，三年都不想規畫。醫學系多數人想讀，放寬名額反正選民高興就好；公費改自費，要現有醫學系減招、名額給新設醫學系，又怕得罪人，乾脆直接增額就好。反正這些畢業生將來的影響，不會衝擊近期的選舉，達到選票最大化的目的就好。三年都不想規畫了，遑論十年後的事，讓十年後的人去解決就好。

「民主治理」不僅包含民主、還有治理，民主程序的核心是監督制衡、選舉罷免；過程固然強調民主，但是治理需要時間，成效也需要時間去檢驗。如果把民主體制比喻為人體，監督制衡、罷免權的行使等制度設計，就是維持健康的免疫機制；免疫機制靠抗體，免疫細胞不斷地巡防人體，清除致病的細菌、病毒和壞細胞。但若免疫機轉太強，短時間內不斷地在體內找敵人，即可能釀成敵我不分的免疫風暴，連自己健康的體細胞都攻擊，變成自體免疫疾病，不但對人體無益，反而有害。

人民用選票檢驗政府施政，五權分立的憲政制度，不是只有行政權，也不是只有立法權，行政與立法的績效都需要時間來檢驗。台灣本來已選舉頻繁，今年又加上「大罷免」，明年緊接著又是地方首長九合一選舉，等於每年都有全國性的選舉。每年都算計著今年的選票，社會不在乎治理的績效，卻只耽溺在選舉過程的激情，政府怎麼可能做十年的政策規畫？甚至端出的許多施政計畫都只是虛應故事。

二○○○年時有一部電影「Perfect Storm」，描述一九九一年一艘漁船在美國麻州遭遇葛瑞絲颶風的真實故事，主角是知名演員喬治克隆尼，中文片名翻譯成「完美風暴」或「天搖地動」，意味著完美風暴會帶來天搖地動。由醫學系招生這事件就可見微知著，政府連三年都不規畫，只想見招拆招；台灣的選舉罷免已逐漸形成社會的「免疫風暴」，只待天搖地動、吞噬全島。