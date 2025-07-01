科技‧人文聯合講座／機器人可能成為知己嗎？

在「計算機概論」春季班的期末課堂裡，我問班上同學：「十年後，你是否會和某機器人成為知己？」過半同學回答自己肯定會，大約三分之一同學預測自己不會；其餘約六分之一同學預測自己可能會，也可能不會。

該課程的主要授課對象為外系學生，其主修專業五花八門，各有所長。這群Ｚ世代的孩子也被稱為「數位原生代」，是首批從小就接觸智慧手機和網際網路等數位科技的世代。茲摘述幾則新世代的奇思妙想，以饗各位讀者。

有些同學覺得某種程度上，現在已有機器人知己。「非常喜歡『大英雄天團』的杯麵及『星際效應』的塔斯，他們可靠的存在，讓人很想擁有那樣的朋友」；「現在已經會和聊天機器人彼此交流想法了，有時它比我還了解自己的心思。十年後，它不只是知己，還是我的分身」；「個人認為大型語言模型已具備理解人的語氣、情緒、個性等能力，未來會發展得愈來愈好，機器人的同理能力將超越身邊的真人」。

有些同學相信在生成式ＡＩ的加持下，十年後的機器人「知人知面又知心」，將是「居家旅行，心理諮商，必備良伴！」「十年後，除了大型語言模型更加蓬勃外，其他『動態』需求，如幫忙日常家務或一起運動遊戲等，機器人也可全包辦」；「雖然機器人仍偏向理性，但相信十年後會有情感與自由意志，成為我的知己」；「十年前難以想像今日生活會被ＡＩ所環繞，相信十年後人人都有ＡＩ知己」；「天不生ＡＩ，萬古如長夜」；「機器人讓我的生活更加有趣，也讓我的眼界更加開闊」。

有些同學對是否成為知己持保留看法，「可能會成為看似是、實則不是的知己。機器人或許可以理解使用者的情緒，但它本身沒有情緒（十年內幾乎不可能實現），難以產生共鳴」；「與機器人的知己關係，並非取代現實世界的人際關係，而是相輔相成」；「如果我從小被機器人養大，就可接受機器人成為知己」。

有些同學很明確認為機器人不會成為知己，即使談話投機，也可能是因為機器人很「投機」，總是「投人所好」。「機器人的『算計』都是計算出來的，沒有溫度，難有共感」；「人與人之間的溝通始終勝過冰冷的電路」；「機器人尚無人格，只有『機格』，虛擬情緒還得靠人類腦補」。

一個關鍵因素是「成為知己應是雙方面的理解及情感交換，人機之間難以水乳交融」；「機器人沒有真情感，難以成為知己」；「機器人是生產力工具，而非有情感的個體。機器人是無機物，真正能讓我打開心扉暢談的是有機物，如人、貓、狗」；「機器人太完美了，和它相比總覺得自己很差，這種自卑感注定彼此無法成為知己」。

常言道：「相交滿天下，知心能幾人？」歷經世事滄桑的過來人都知道「人生知己難得，千古知音難覓」。因此，能否與機器人成為知己，就讓一切隨緣吧！

（作者為台大資工系教授）