民眾不「信賴」 團結十講是白講

我們「姓賴」的總統，近期為「大罷免」加油添火推出所謂「團結十講」。但筆者認為，政府之所以無法讓人民「信賴」，就是因為無法團結人民對政府的向心力。賴的「團結十講」或許對大罷免活動起了短暫鼓舞效果，但反作用力亦有可能激起人民的「大反感」，更加不信任政府。靠這幾篇談話，就想要全國民眾「信賴」政府，不啻是天方夜譚。

賴政府為何需要人民「團結」？追究原因在於其施政不力，一年來一事無成，很可惜賴政府並未檢討原因，只一味仇視在野黨與多數的六成民意反對其錯誤政策與法案。其實，執政黨的違憲亂法才是造成民眾「不信賴政府」的主要癥結；民眾不信賴政府，朝野就不會和諧，國家當然無從團結。

院際間有紛爭，總統依憲法規定，應超然於五院之上、調和紛爭，但賴總統在國會改革法案爭議上，不但未調處行政與立法二權間之爭議，反而擴大院際紛爭，造成朝野更加對立，也立下少數不服從多數的民主憲政惡例，讓在野黨與人民更加無從「信賴政府」。

「大罷免」則是最典型的亂法，檢方以偽造文書之罪，起訴在野黨地方黨部負責人與罷免案領銜人。過往罷免案成立後，中選會依各地戶政事務所查證連署人是否偽造或死亡，有不實者就剔除，若未即時補正連署書到法定門檻標準則罷免案不成立。此次「大罷免」，各地檢察機關以偽造文書之罪起訴在野黨地方黨部負責人與罷免案領銜人，不但亂法更侵犯中選會職權；中選會除了亂政外，職權被侵犯也不以為意，不但不捍衛人民罷免權、更無視本身職權，朝野又何來互信？更奢談「團結」。

日前立法院三讀通過財政收支劃分法，行政院非但不認帳，反而扣減對地方政府行之多年的補助款，引發中央與地方的衝突對立，閣揆卓榮泰更講出令人譁然的「輪迴說」，針對當初在預算審查表決時支持中央政府的立委，行政院會詢問該縣市有何需求，可以商量。藍白執政縣市與綠營所受對待不同調，若真的實踐下去，則地方民眾該如何信賴政府？失去信賴，又如何能「團結」？

賴總統想用「團結」來對抗對岸，故升溫兩岸緊張氣氛；但台灣多數民眾渴望和平、安居樂業。賴總統端出「全社會防衛韌性」的概念，潛台詞是台灣處於戰爭邊緣狀態。對照馬政府時代，兩岸民眾來往密切頻繁、共享和平紅利，豈非「昔非今比」的落差？

此外，發動側翼對渴望兩岸交流與和平的民眾不斷進行獵巫、扣紅帽，有立委上網公審自拍民眾，還有立委說「有警覺是好事」，無端製造民眾之間的衝突對立。類似事件暴增，不斷在網路上流傳，「團結」豈能不成鏡花水月？

賴總統若是真有誠意團結，即應放棄「大罷免」、遵憲守法、改善兩岸關係，並就執政一年以來的空轉向全民致歉，否則不論團結十講或是百講，都是「黑白講」。