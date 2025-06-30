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賴總統應具結 大罷免失敗就辭職

聯合報／ 桂宏誠／民主文教基金會董事長（台北市）
圖／波波漫畫
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賴總統以黨主席身分對全黨下達大罷免的動員令，必須「與公民同行」一起承擔守護國家的責任。他為「大罷免」煽火所進行「團結國家十講」的第三講，仍然充斥著「捏造」的歷史和「以台獨為前提的民主」。相對的，如同「雜質」的國民黨，喊出了不同意罷免就是「對賴清德投下不信任票」。然而，即使最後大罷免的結果是多數民意不信任賴清德，但然後呢？賴清德還是可設法「滅掉」國民黨。

「不信任投票」原本是當行政院提出的法案和政策不符多數民意時，立法院身為代議機關，代表人民主權作出確認的憲法權力。基於同樣目的，立法院若通過對行政院長的「不信任投票」，行政院長尚可提請總統解散立法院、重新改選立委，直接探求民意多數的趨向。國民黨面對大罷免不敢發動不信任投票，主因是民眾黨幾無合作的意願，何況在野黨立委都忌憚賴總統極可能會解散立法院，導致重新改選。

國民黨不敢對行政院長發動不信任投票，「反惡罷」在氣勢上就先輸了一半，後來雖慢半拍地拋出「以罷制罷」和「罷免賴清德」，但結果前者「輸到脫褲」，後者本來就只是放沖天炮打高空。國民黨苦無鼓舞支持者出來投下反對票的號召，才把原本不敢發動的「不信任投票」，轉換為「虛擬概念」變成「投下不同意罷免票即是對賴清德的不信任」。

以最近發布的民調來看，不支持大罷免的民眾雖然高於支持者，但只要出來投下不同意票的能量不足，且選區中有投票權者四分之一的選民投下了同意票，罷免選該選區立委就有成功的機會。因此，賴清德近期才會啟動「團結國家十講」，對民進黨下達了大罷免的動員令。既然賴清德對大罷免已毫不掩飾就是「政黨對決」，且賴清德日前宣講中的「打掉雜質」說，讓人感受到了大罷免的「肅殺」氣氛，國民黨把反惡罷的主訴求放在賴清德身上，也是合理的策略。

賴清德進行實質為「守護台獨政權」的洗腦宣講，其中把選舉和罷免說成是為「打掉雜質」，讓人不寒而慄。

目前國民黨立委遭罷免成案只有卅二選區，不及區域立委席次的一半，所謂「與公民同行」也只是全國之少數公民。既然賴清德把大罷免升高為全國性的政治訴求，若大罷免的結果仍未能使民進黨立法院席次過半，總統即應負有回應「主流民意」的政治責任，不能當「賴皮總統」。

國民黨把對行政院長的不信任投票「嫁接」給了總統，但若罷免投票結果確實反映出對賴清德不信任，國民黨接下來會發動倒閣嗎？還是要求正副總統皆辭職以重新改選？對賴清德投下不信任票的結果，如果沒有這些「然後」，反而顯露出怯懦。

賴總統已是推進大罷免的總司令，就應為成敗負起政治責任。因此，賴總統此時應向全民簽具切結書，若大罷免的結果仍不能使民進黨立法院席次過半，正副總統就辭職、重新改選！或者，賴總統至少也應承諾，行政院的組閣權由立法院占過半數席次的政黨或政黨聯盟來主導。賴總統若不願具結承諾，就證明了大罷免只為鋪平他的台獨與獨裁之路。

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