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團結十講 愈講愈分裂

聯合報／ 王微曦／公退（台北市）

賴清德終於在民進黨全代會中公開表示「大罷免，黨與公民同行」，認了民進黨參與大罷免。在罷免投票之前，他巡迴各地「團結十講」，本來以為他會像羅斯福總統二戰期間的「爐邊談話」那樣團結全國民心，結果卻是「分裂十講」，連在野黨是「雜質」都脫口而出了；就連台灣人口中占多數的漢人，此前也已被政府被歸類於「其餘人口」。

一九三三年三月，羅斯福總統第一次作新聞廣播前，對記者說不想把講話搞得太嚴肅，希望能親切些；ＣＢＳ駐華府辦事處主任哈里．布徹便說，那何不使用「爐邊談話」？這就好像在家裡的爐邊跟民眾閒話家常一樣。於是羅斯福總統利用剛興起的廣播媒體向民眾發言，從此「爐邊談話」就成為羅斯福發表廣播演說的形式，直到在任內逝世。他自信而宏亮的聲音經過收音機，拉近了民眾的距離，「白宮與他們的距離，不比起居室裡的收音機遠」，鼓舞了美國在經濟大蕭條期間及戰時的民心士氣。

「爐邊談話」一共卅次，雖是閒談似的說話，但羅斯福總統每次談的都是國家大事和解決辦法，鏗鏘有力的談話內容成為經典文獻。可惜，我們的賴總統避去立法院國情報告，也鮮少向民眾說明國際情勢、經濟和國安問題。好不容易有個「團結十講」，卻在講長毛象、左鎮人、「打掉雜質」等話語，毫無總統的高度和風範。

若「團結十講」有「爐邊談話」的高度，則應談如何維護國計民生、如何確保醫療體系不會崩盤、能源政策應如何轉向？如何面對美國關稅危機等，卻都付之闕如，只著眼鞏固自己與民進黨的執政權力，欲去在野黨監督而後快。

愈講社會愈分裂的十講，賴總統還要講下去嗎？

雜質 賴清德 團結國家十講 其餘人口

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