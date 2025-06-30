民主不是少數就可統治

賴清德總統昨日發表「團結國家十講」第三講，表示民主不是表決多數贏就可以，但他卻偏頗地不提「少數服從多數」之多數統治的民主天理！

憲法是人民用來控制統治者的寶貝，但因憲法是綱要法，是漏洞最多、空隙最大的法律。為了防止最高、最大掌權者的總統投機取巧、鑽憲法漏洞，憲法乃設了三道防線及彈劾、罷免兩個究責機制。

憲法防制總統濫權的第一道防線，就是在憲法上明白列舉總統職權，並根據規定於憲法序文、憲法第一條：「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」憲法的基本信念，由立法者與大法官來補充憲法漏洞，遏止總統逾越權限！

憲法防制總統及行政機關濫權的第二道防線，就是憲法用了近廿個條文，如憲法在第廿六條、卅四條、四十六條、 六十一條、六十二條、七十六條、八十二條、八十九條、一○六條、一一二條、一一八條、一一九條、一三四條、一三六條、一三七條、一五四條等，規定總統選舉、國家與地方組織、權限等重要事項，都要立法院以法律定之。又為了避免掛一漏萬，更特別在憲法第一七五條概括規定，本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之，要立法院來補充憲法的空隙和漏洞。

此外，憲法還設了第三道防線，那就是憲法第四十八條，明文規定總統的憲法道德與憲法忠誠義務。該條明文要求，總統應於就職時宣誓「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務…無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」。

但這一年多來，賴清德不斷濫用總統權力！如在上次大法官提名時，他提名了他的競總主委姚立明來當司法院副院長。針對此提名案，賴清德竟用了戒嚴時期「研究法學，富有政治經驗」的條款，提名一個幾十年來，無法以著作升等法學正教授的姚立明，來擔任大法官兼任司法院副院長。這實在是公然藐視法學界，恣意濫用了總統的大法官提名權。

賴清德對於當前憲政體制的缺失，並不是不知，他於二○一九年六月初接受媒體專訪時，表示未來當選總統，要結合朝野，推動憲政改革，他當時認為台灣應改為「內閣制偏雙首長制」。除了行政院長任命一定要立法院同意外，還要讓立委兼任部會首長，避免執政與民意脫節。

然而，賴清德當選並就任已年餘，有要結合朝野以推動憲政改革嗎？顯然沒有！相反的，他不斷投機取巧、不斷打壓立法院，鑽憲法漏洞、不遵守憲政道德，也不遵守憲法忠誠義務。

特別是，他明顯違反憲法明確性原則，恣意縱容行政院長違憲，違反依法行政的憲政天理。

憲法增修條文第三條明白規定，行政院對立法院決議之法律案、預算案經提覆議，而被否決時，行政院長應即接受該立法院所決議之法律案、預算案。但這一年多來，賴總統不斷縱容閣揆卓榮泰拒絕接受立法院通過之財劃法修正案、中央政府總預算案等，完全違反憲法第四十八條明文規定之總統的憲法忠誠義務。

對於違反少數服從多數的憲政天理，意圖結合總統權、行政權、立法權、考試權、監察權、司法權及「媒體權」的賴清德，如不加以制止，他有可能成為一頭七權合一的憲政野獸，宣告台灣民主的死亡！