賴「雜質說」 才是民主最大汙染源

賴清德總統近日稱要透過一次次的選舉罷免「打掉雜質」，似將某些非綠勢力比喻為民主體制中的「不純物」。此語看似出於「捍衛台灣價值」，實則欲將反對聲音打成「雜音」，把政黨競爭汙名化，並成為選舉動員的工具。

必須問，由誰來定義什麼是「雜質」？是否只要不支持民進黨、提出不同政策主張的人，就被歸入「雜質」？以抽象的「價值純度」之名，行政治切割之實，這不正是民進黨草創時期痛批的威權？

台灣是個多元社會，政黨與社會本來就有不同的主張與立場。有人主張抗中保台，也有人支持兩岸和平發展；有人強調台灣主體性，也有人認為中華文化不能全盤否定，這些不同聲音正是民主活力來源。如果執政者動輒將異議定義為「雜質」，那不啻思想清洗、輿論封鎖。

退一步講，今天的反對黨，無論國民黨或民眾黨，並未違法也非鼓吹暴力或叛亂，他們的存在與發聲完全是憲法保障下的政治權利；若民進黨政府不能以具體事證說明所謂「雜質」究竟指誰、犯了什麼錯，卻不斷用模糊化語言貼標籤，那已不只是單純的言語暴力，而是侵害民主權利了。

更值得警惕的是，這樣的言論極可能是二○二六、二○二八選舉前試水溫。民進黨深知執政滿意度下降、派系角力嚴重，於是亟需創造外部敵人來凝聚支持群眾。而「雜質說」正好提供一個簡單但危險的二元對立框架，凡非我陣營者就是汙染者、就是○○代理人。這樣的政治動員短期有效，長期卻更加撕裂台灣。

台灣社會已經厭倦選舉中一再製造敵人、被迫選邊站，絕大多數人民想要的是安定的生活、公平的稅制、合理的房價、有效的治理，面對物價上漲、居住壓力、兩岸緊張、內政失能的現實，這些才是選民真正關心的切身福祉。成熟的領導人應包容不同立場，而非用曖昧語言劃分敵我。若真心愛護台灣民主，就不該用「雜質說」製造更大的社會裂痕。