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科技‧人文聯合講座／催生「國民戶外遊憩」法案

聯合報／ 郭瓊瑩
露營是全民性、人性化，與環境親近之戶外遊憩活動，惟找尋自然美景中的適切場域，在台灣卻有相當多的障礙與限制。攝影／郭瓊瑩
露營是全民性、人性化，與環境親近之戶外遊憩活動，惟找尋自然美景中的適切場域，在台灣卻有相當多的障礙與限制。攝影／郭瓊瑩

露營是戶外遊憩新寵，自疫情期間即火熱。觀光署調查至二○二五年六月初，在全國一七七九處露營場之中，合法的不到八．五％。這問題自二○一六年即浮出檯面，主因台灣平地少，露營場多位於特定農牧與林業用地，且又受限於「休閒農業」相關辦法，必須在一公頃以上、且相關設施不得超過百分之十與六六○平方公尺（不含聯絡道路）。為保全農林環境生態系，必須符合相關建管、水土保持、水汙染防治、廢棄物管理法令，且跨內政、環境、水利、農林乃至原民與國有財產等機關，程序繁雜。

露營場議題，凸顯了政府對關乎國民戶外遊憩需求的政策幾乎空白。倉促開放山海後，許多問題接踵而至；想問的是，露營、登山、水域活動，到底應屬哪一個單位主管？似不純是「觀光屬性」。相較於歐、美、日本之發展，我們亦忽視了促進「國民健康與生活福祉」實為國之大事。戶外遊憩需求興起，與產業革命、戰後復興、國土復育、經濟產業等息息相關。

美國的發展最具有法源、制度與計畫系統，或可為我所借鏡。一八七四年美國首設「黃石國家公園」，掀起全球保護荒野自然景觀之濫觴，也帶動了各國以自然環境為戶外休閒活動載體的潮流。二戰後，當多數軍人解甲歸鄉、人口激增，百姓亟需身心靈之紓壓與解放，政府卻擔心社會支出成為沉重負擔，自一九五八年起，最初由羅斯福總統指定成立的國家級「戶外遊憩檢討委員會」，通盤調查美國人之遊憩需求、土地承載量，及對整體國土生態系統與在地人文社會之衝擊。

經調查，美國國民閒暇時八成均在「戶外」，因此基於兩次跨廿年之全國性大調查，催生了美國制訂「全國戶外遊憩法案」。

基於今日全球氣候變遷、生物棲地保全與權益關係人之福祉，以及因科技進步造成遊憩設施對環境的衝擊，因應之道包含，當土地不足時，由中央主導將國有土地之地上權，移轉給地方政府開發經營，且研訂各項規範與補助計畫，包含獎勵私人投資建設、特許商業經營，及相關資訊之建置與交流。

台灣山海資源豐富，對於親山親水之戶外遊憩活動，實應建立一套自法令、政策、計畫、戶外遊憩知識及技能教育之新制度。攝影／郭瓊瑩
台灣山海資源豐富，對於親山親水之戶外遊憩活動，實應建立一套自法令、政策、計畫、戶外遊憩知識及技能教育之新制度。攝影／郭瓊瑩

在國家公園署成立一百周年、世界地球日五十周年時，更公告擴大提升（scale-up）全國自然資源總評估，將靜態保護的觀念修正為動態永續經營。二○二五年世壯運舉行後，國人應可悟到「全民健康」是國家的重要資產與責任；而戶外遊憩發展，教育部及其體育署尤不能缺席。

二○二二年美國戶外遊憩事業，提供了四五○萬個就業機會與五六三○億美元產值；台灣休閒產值約五百億美元，足證戶外遊憩產業對社會經濟之價值。為有效促進政府部門合作，跳脫單向「觀光」思維，使法令、政策、計畫制訂能與國民健康、生態保全齊頭並進，「全國戶外遊憩資源大調查」刻不容緩，催生「國民戶外遊憩法案」也應水到渠成。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

露營 觀光

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