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館長被問哪國人？兩岸原是一家人

聯合報／ 戴瑞明／全球和平志工（台北市）
「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照片
「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照片

曾主張「台獨」的網紅「館長」陳之漢，日前首次自稱以「和平大使」身分前往大陸的滬杭兩地作破冰之旅。在上海訪問期間，意外地有人突然問他從哪個「國家」來？他一度愣住，隨後表示自己是「中華民國人」，網上立即有人指他是個分裂國家的「台獨分子」。這真是難為了這位識時務而有意想去大陸了解真相的陳君！

設身處地為「館長」著想，他是一個性情耿直，說話坦率的平常人，面對問題，直面對答，十分自然，但如果陳君下一次遇到類似敏感問題或可朝寬容大度的方向思考，拉攏問話的人，與自己成為一體，無分彼此，亦即中國古人所謂「四海之內皆兄弟」；西方基督教所謂「人類皆是亞當夏娃之子孫」！

記得十多年前，我應邀去澳洲雪梨參加一項有關兩岸關係的學術研討會，遇到「館長」同樣的境況。當年會後，我們與會的學者專家們去參觀著名的雪梨歌劇院，碰到一群當地的年輕人。有人問我們從哪個「國家」來？由於我們有人來自台灣；有人來自香港；也有人來自大陸的上海和北京；還沒等七嘴八舌的答話，我靈機一動大聲說：「我們是亞洲人」（We are Asians），沒想到他們異口同聲地回答：「我們也是」（We too）。大家哈哈大笑成一團，因為澳洲人，也和我們「中國人」成了「一家人」，把源自西歐的「英國後裔」也拉到我們亞洲人同一邊，後來，我曾經寫了一篇「我們都是亞洲人」的短文刊登在報紙上。

這一經驗給我很大啟示，我開始明白，為什麼歐洲人民經歷千百年戰亂後，歐洲國家為了避戰追求統合成一個「歐盟」，而這些國家的人民也以「歐洲人」為傲，這不是我們祖先所悟出的「分久必合」的道理嗎？但願「館長」將來在與大陸同胞互動中也能引領兩岸同胞覺悟我們原是「一家人」的道理，何必分「本省人」、「外省人」；「台灣人」和「大陸人」呢！

館長 兩岸關係

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