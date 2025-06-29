賴不演了 還得十講多憋屈

昨天民進黨全代會賴清德總統指出，台灣人民有感國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行」。在現場「大罷免、大成功」的呼聲中，過去幾個月對大罷免故作中立的賴總統，終於「不再演」了；連帶的，他所謂的團結國家十講，自然連陰謀都稱不上，就是以團結為名的「政治陽謀」，也讓賴清德近期不斷重新建構的中華民國論述，變得既不「中華」也非「民國」。

明明是大罷免政治動員，賴清德又想展現自身高度，就把一場場動員宣講硬生生拉高到國族建構的層次。在民意對罷免支持度日益減弱的情況下，挑釁尋找對岸這個最佳助選員的相助，才是賴清德團結十講的真實目的。但是到目前為止，他卻接連暴露出邏輯與理論的錯誤與混亂。

賴總統在第二講的「名言」是「不反共的不是真的中華民國派」。但中華民國不只是民眾手中的一面旗幟，也不只是賴清德口中的一套憲政體制，更不應淪為「反共護台」的工具，中華民國的意涵遠比上述更複雜的多。

中華民國有兩個尷尬的割裂，一個是一九一二年成立的中華民國，在一九四九年失去了中國大陸的統治權，到了一九七○年代更是失去在國際上代表中國的合法地位，但同時卻又在台灣延續其特殊的合法性；另一個尷尬是地理的，一九四五年台灣進入中華民國版圖，隨即兩岸分裂，中華民國治權所及僅限台澎金馬，脫離了中華民族的主要活動舞台。

所以歷史學家楊儒賓在「思考中華民國」一書中提出，中華民國作為一個出現在中國歷史的國號，一方面不同於宋元明清已是前朝舊史，另方面至今仍在台灣活潑生猛的發展存在。楊儒賓認為「中華民國」一詞可以拆分為兩個概念，一是「中華」，一是「民國」，前者是歷史傳承，說明這是一個由中華民族所建立的國家，後者是說明我們的國體是透過推翻帝制所建立的民主政體。

或許可以這麼理解：前者說明了「我們是誰」、「我們從何處來」；後者則告訴我們這個國家如何運作、要往何處去。所以中華民國是可以繼續在台灣、在中國歷史與中華民族中持續發揮特殊的影響。

如果這樣理解中華民國，就可知以中華民族為主體的中華民國，與賴清德所欲建構的「台灣獨立生態系」完全相扞格；中華民國所建立的民主體制，首先就面臨賴清德大罷免民主內戰的威脅。

大罷免就是否定了二○二四年大選民意，當時下架民進黨已是過半主流民意，選舉結果民進黨無論在總統選舉與國會席次均屬少數，由台灣選舉機制誕生的「少數總統」，變成少數執政、少數民意凌駕多數民意的怪象。民進黨不願與代表多數民意的在野黨妥協，反而選擇了民主內戰的大罷免。這種零和的博弈以團結對外之名，要求選民以罷免手段清除「雜質」，社會只會更分裂而不會更團結。