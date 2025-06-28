大罷免正讓台灣經歷體制內的內戰

大罷免潮是源於去年大選後「朝小野大」新局，因綠營支持者不滿藍白陣營以多數優勢通過爭議法案與刪減預算而引發，中選會日前也宣布廿四位藍委罷免案通過第二階段，將於七月廿六日舉行投票。

立法委員是人民選票直接產生的民意代表，具有直接的民意授權。而「大罷免」的矛頭指向在野黨立委，也就是去年才在國會席次拿下相對多數、取得五十二席居冠的國民黨。即使號稱由公民自行發起，但執政黨人物的聲援始終不絕於耳，其總召甚至早在今年一月廿日黨團會議就祭出所謂「超甲級甲動」，要求黨員在休會後成立服務站協助大罷免，而今位高如總統暗指此舉為「打掉雜質」。綜上，這其實是一場執政的「少數派政府」主導，針對體制上本該監督執政的在野黨所發起的鬥爭。

「大罷免」的表面訴求是反對去年五月以來藍白兩黨濫用多數優勢通過爭議法案，然而更深層的理由應當是基於國族想像而發的敵視感，例如綠營支持者不再如過去蔡英文時期那樣全面掌權，這種焦慮與失落，再添共軍環台軍演，輔以渲染台海即將面臨戰爭的恐懼，在仍保有表面民主的此時下架「舔共」的立委，成為凝聚大罷免支持者進行鬥爭的深層呼求。

諷刺的是，流傳在野黨親共、舔共的指摘未得實錘認證，執政黨自身卻先陸續爆出共諜案，其中不乏高官助理與黨工。又，過去慣常以被指控為親共、舔共的行為，近來民進黨立委如沈伯洋、郭昱晴皆陸續被爆料家人與陸方有生意或工作往來，我們因此有幸見證民進黨為澄清自身，將統戰標準由原先「所有的交流，都是統戰的一部分」轉向「兩岸不是不能交流」的暫時性妥協。

然而無論哪一黨派的支持者，都不可能會相信這種暫時性聲稱能重新定調並緩和兩岸間的互動，畢竟賴總統不僅明確將「中國」定調為境外敵對勢力，還在近日的團結十講中歷數其統戰威脅。如今，能自中華民國總統的正式講話中聽到「中華人民共和國」一稱，可謂民國官方歷史的一大變。其意義不僅是將兩岸分治作為國共內戰遺緒的一面刻意淡化，同時新的國族神話建構也成了現在進行式，如所謂猛獁象、左鎮人頭蓋骨、南島文化起源等「獨立生態系」，試圖以此強調台灣與中國沒有任何從屬關係。

因此，在國族想像的根本分歧下，大罷免成為對抗的主戰場。它是島嶼上新生的政治族群，向仍不自覺生活在「文化中國」的「其餘」族群進行的政治清洗與鬥爭。本來，罷免意在汰除不適任立委，但在此現實下，不適任的判斷卻非取決於政績，而將由對外關係「反向的」華夷之辨（即反中、斥華）、對內關係激化的統獨之辨為主導，使大罷免所營造的敵我辨識與信仰表態，化作一場體制內合法、無煙硝的內戰。身處其中的公民，是以「戰意昂揚」還是「憂思忡忡」來看待這場「反共護台聖戰」，將決定台灣公共事務理性對話的存廢。