聽新聞
0:00 / 0:00

不是同志 就是「雜質」？

聯合報／ 鄭自隆／政治大學傳播學院退休教授（台北市）
波波漫畫
波波漫畫

「打掉雜質」是區隔同志與敵人的過程，亦即「不是同志，就是敵人」，賴清德總統「團結國家十講」第二講，說「要透過一次又一次的選舉罷免，一張又一張的選票，像打鐵鑄劍一般，一錘又一錘，千錘百鍊，百煉成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主鋼鐵般的意志」，就是這句話引來排山倒海的批評。

總統這句話雄壯威武，像極了早年蔣介石對軍隊的訓話，只要把「選舉罷免」改成「戰鬥」就可以了；事實上，每個人都有心目中的雜質，升學班的老師，視後段班為拉低升學率的雜質；生了很多孩子的父母，也會把不成材或不聽話的孩子視為雜質；甚至每個當權者都有眼中的雜質，陳水扁當市長，林森公園違建戶和萬華公娼是其「乾淨城市」主張的雜質；柯文哲當市長，北門後面大樓亂七八糟的商業看板是他想像的雜質。

但城市治理者眼中的雜質有時是一種生物多樣性，是構成城市特色的一部分，漢堡和阿姆斯特丹有玻璃娼妓任君品評挑選，無礙其城市評價；而香港老市區横竪不一的招牌何嘗不是另一種美；但執掌國政的當權者，若將不一樣的聲音、不一樣的主張、不一樣的意識形態視為「雜質」，將會是災難。

現在民進黨言必反共，反共的老祖宗是蔣介石，蔣介石一生反共，在大陸無視孫文的聯俄容共策略，執意將共產黨視為雜質，務必去之而後快，終於導致西安事變，差點以身殉，即使最後被對手釋回，但最後還是神州易幟，轉進來台。

來到台灣，蔣介石已不得不反共，當時若不反共不能服眾，所以國民黨治台初期發生的二二八事件與白色恐怖，都是貫徹其反共意志，無數的犧牲者都是蔣政權眼中的共匪「雜質」，所以活該被殺被關，但現在這些受難者的後代，卻在民進黨政府的「轉型正義」大纛下，接到平反證書與補償；甚至其中有些人也受到大陸「烈士」頭銜的肯定，誰是「雜質」？

回顧台灣民主發展史，這些當權者眼中的「雜質」，正是幫台灣民主開路造橋的先行者，這次演講中，賴總統引用蔣渭水的名言，「同胞須團結，團結真有力」，蔣渭水是現在藍綠白都接受的英雄，但在百年前卻是當時統治者眼中的「雜質」，因推動設置議會遊行，還被判刑坐過牢。

黨外時期，為民主奔走的黨外份子，在警總眼中是不是「雜質」？甚至很多人尚有記憶一九七九年美麗島事件，當時情治單位編排，媒體鋪天蓋地的指責下，全台灣有多少人都認為這些人是顛覆政府的「雜質」，被關坐牢是應該的？但現在誰會認為受難者黃信介、施明德、呂秀蓮、姚嘉文是「雜質」？沒錯，昔日「雜質」，今日「稀土」。

政治運動最好用、但也是最愚蠢的一句話就是「不是同志，就是敵人」，這句話可區隔敵我，凝聚同溫層意志，但也將支持者愈圈愈小，最後形成自嗨；這句話的來源是蔣介石一九六二年國慶文告，文告說「共匪的口號『不是同志，就是敵人』，而我們反攻復國的信條，卻是『不是敵人，就是同志』」，這是蔣的栽贓，毛澤東似乎沒說過這句話，毛要的是「聯合次要敵人，打擊主要敵人」。

民主選舉不是過濾「雜質」，而是讓多元並存，容許不同聲音，罷免更不是過濾「雜質」，議會中不同主張就是制衡，哪能去之而後快？只有無菌社會才會沒有雜質，但我們希望台灣是北韓式的「無菌社會」嗎？

雜質 轉型正義 賴清德 蔣渭水 蔣介石 罷免 民進黨 受難者 北韓 二二八事件

延伸閱讀

中國海軍參謀長出事 被罷免全國人大代表職務

批惡意罷免為政治鬥爭 韓國瑜喊「大罷免成功，台灣民主一場空」

罷團護國大遶境 周榆修批白沙屯媽祖成罷免素材是情勒

影／基隆罷團志工大跳罷免舞 改編棒球應援「台灣尚勇」

相關新聞

邁向長照3.0 年輕失智者納長照 需思維革新

行政院於二○二四年底公告「強化長照2.0，邁向長照3.0」政策藍圖，首次將「年輕型失智者」納入長照服務對象。這一項政策突...

不是同志 就是「雜質」？

「打掉雜質」是區隔同志與敵人的過程，亦即「不是同志，就是敵人」，賴清德總統「團結國家十講」第二講，說「要透過一次又一次的...

大罷免正讓台灣經歷體制內的內戰

大罷免潮是源於去年大選後「朝小野大」新局，因綠營支持者不滿藍白陣營以多數優勢通過爭議法案與刪減預算而引發，中選會日前也宣...

學非所用 也能活得多采

每年到了大學「放榜季」，許多考生與家長總是一邊緊盯著錄取名單，一邊焦慮所選科系的未來出路。「讀這個系以後能幹嘛」，此問題...

學生違反研究倫理 師當引以為鑑

日前台中市高中學生參加全國科展競賽，相關作品說明書及國際科展研究報告內容被指違反研究倫理情事，成為媒體熱議的教育議題。科...

賴十講高張力論述 升高兩岸緊張

美國前副國安顧問柯茲近日在英國查塔姆研究所指出，未來十至十五年恐將是全球最危險的時期，台灣周邊尤其令人憂慮。儘管以色列與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。