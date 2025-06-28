不是同志 就是「雜質」？

「打掉雜質」是區隔同志與敵人的過程，亦即「不是同志，就是敵人」，賴清德總統「團結國家十講」第二講，說「要透過一次又一次的選舉罷免，一張又一張的選票，像打鐵鑄劍一般，一錘又一錘，千錘百鍊，百煉成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主鋼鐵般的意志」，就是這句話引來排山倒海的批評。

總統這句話雄壯威武，像極了早年蔣介石對軍隊的訓話，只要把「選舉罷免」改成「戰鬥」就可以了；事實上，每個人都有心目中的雜質，升學班的老師，視後段班為拉低升學率的雜質；生了很多孩子的父母，也會把不成材或不聽話的孩子視為雜質；甚至每個當權者都有眼中的雜質，陳水扁當市長，林森公園違建戶和萬華公娼是其「乾淨城市」主張的雜質；柯文哲當市長，北門後面大樓亂七八糟的商業看板是他想像的雜質。

但城市治理者眼中的雜質有時是一種生物多樣性，是構成城市特色的一部分，漢堡和阿姆斯特丹有玻璃娼妓任君品評挑選，無礙其城市評價；而香港老市區横竪不一的招牌何嘗不是另一種美；但執掌國政的當權者，若將不一樣的聲音、不一樣的主張、不一樣的意識形態視為「雜質」，將會是災難。

現在民進黨言必反共，反共的老祖宗是蔣介石，蔣介石一生反共，在大陸無視孫文的聯俄容共策略，執意將共產黨視為雜質，務必去之而後快，終於導致西安事變，差點以身殉，即使最後被對手釋回，但最後還是神州易幟，轉進來台。

來到台灣，蔣介石已不得不反共，當時若不反共不能服眾，所以國民黨治台初期發生的二二八事件與白色恐怖，都是貫徹其反共意志，無數的犧牲者都是蔣政權眼中的共匪「雜質」，所以活該被殺被關，但現在這些受難者的後代，卻在民進黨政府的「轉型正義」大纛下，接到平反證書與補償；甚至其中有些人也受到大陸「烈士」頭銜的肯定，誰是「雜質」？

回顧台灣民主發展史，這些當權者眼中的「雜質」，正是幫台灣民主開路造橋的先行者，這次演講中，賴總統引用蔣渭水的名言，「同胞須團結，團結真有力」，蔣渭水是現在藍綠白都接受的英雄，但在百年前卻是當時統治者眼中的「雜質」，因推動設置議會遊行，還被判刑坐過牢。

黨外時期，為民主奔走的黨外份子，在警總眼中是不是「雜質」？甚至很多人尚有記憶一九七九年美麗島事件，當時情治單位編排，媒體鋪天蓋地的指責下，全台灣有多少人都認為這些人是顛覆政府的「雜質」，被關坐牢是應該的？但現在誰會認為受難者黃信介、施明德、呂秀蓮、姚嘉文是「雜質」？沒錯，昔日「雜質」，今日「稀土」。

政治運動最好用、但也是最愚蠢的一句話就是「不是同志，就是敵人」，這句話可區隔敵我，凝聚同溫層意志，但也將支持者愈圈愈小，最後形成自嗨；這句話的來源是蔣介石一九六二年國慶文告，文告說「共匪的口號『不是同志，就是敵人』，而我們反攻復國的信條，卻是『不是敵人，就是同志』」，這是蔣的栽贓，毛澤東似乎沒說過這句話，毛要的是「聯合次要敵人，打擊主要敵人」。

民主選舉不是過濾「雜質」，而是讓多元並存，容許不同聲音，罷免更不是過濾「雜質」，議會中不同主張就是制衡，哪能去之而後快？只有無菌社會才會沒有雜質，但我們希望台灣是北韓式的「無菌社會」嗎？