邁向長照3.0 年輕失智者納長照 需思維革新

行政院於二○二四年底公告「強化長照2.0，邁向長照3.0」政策藍圖，首次將「年輕型失智者」納入長照服務對象。這一項政策突破，對於長年被忽視的年輕型失智症家庭而言，是一道曙光。然而，納入只是開始，更關鍵的是，這項政策是否真正觸及了他們最迫切的需要？近日將有許多官民會議討論未來長照推動方向，期待能為年輕型失智家庭提供足夠的配套與支持。

年輕型失智症（ＹＯＤ）是指發病於六十五歲以前的失智症型態，患者多數仍在職場，甚至正值工作巔峰期。當家庭經濟支柱突然出現認知障礙，不只是當事人失去生活的掌握權，整個家庭也瞬間陷入不確定與焦慮的處境。配偶往往得在毫無預警之下，成為主要照顧者，還得同時支撐家庭的經濟與照顧重擔。這樣的處境，不同於高齡家庭的緩慢轉變，更像是一場突如其來的風暴，把人從日常中連根拔起。

ＹＯＤ家庭的另一個重擔，來自於孩子。他們的子女往往仍在就學階段，他們對於父母的改變感到困惑，卻無處求助。有的孩子被迫提前肩負起照顧者角色，有的會在學業、人際、情緒上出現問題。遺憾的是，政策始終缺席，讓這群「失智症的隱形受害者」承受苦果。

在經濟層面，ＹＯＤ家庭更是層層受創。患者一旦失去工作能力，家庭收入馬上大幅下降。照顧者為了因應看護責任，往往也得減少工時甚至辭職。這種「雙重經濟沉沒」情形，導致家庭財務迅速崩解。與此同時，現有的長照制度多數以「高齡長者」為設計前提，補助門檻、服務型態與評估指標皆未能貼合年輕失智者的生活場景與節奏。

從實務面來看，許多ＹＯＤ家庭在面對制度時都曾陷入挫敗。他們被告知「你太年輕，還不符合條件」，或在多次轉診、評估與申請中疲於奔命；有些家庭甚至得自行設法整合醫療、照顧、教育與就業等多方資源，只因沒有一個統整的個案管理系統能為他們解憂。

因此，長照3.0將ＹＯＤ納入服務對象，不能只是「技術上的擴大」，而必須是一場「思維上的革新」。這不該只是修改年齡門檻而已，更應是一套以家庭為核心、以生命歷程為基礎的照顧模式。政府應認真面對這些家庭的真實困境，建立制度，設置針對失智家庭子女的心理與教育支持機制，並推出具彈性與階段性的照顧補助與職業重建方案。同時推動失智友善職場政策，讓病後患者有尊嚴留在社會中。

面對這些家庭，我們不能只是給他們一張「長照核准書」，而是要給他們一條可行的路，一份來自制度的同理與接住。只有將年輕型失智症家庭真正納入照顧視野，長照制度才算是真正走向成熟，長照3.0的責任，現在才正要開始。