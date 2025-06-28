學生違反研究倫理 師當引以為鑑

日前台中市高中學生參加全國科展競賽，相關作品說明書及國際科展研究報告內容被指違反研究倫理情事，成為媒體熱議的教育議題。科教館經過評估，認定學生確實投入研究，惟紀錄和整理數據以及撰寫科展作品研究報告內容，未能符合或遵守研究倫理；該學生已申請並錄取的台大醫學系則將開會討論是否撤銷錄取資格。

台北市的建中和北一女較早成立數理資優班、大抵在民國七十年之後，目標在於培養優秀且對科學研究感興趣的學生，盼能成為未來研究基礎科學的科學家。教育部為使少數科學資賦優異學生能提早進入大學修習學分，自民國九十八年八月陸續設立十所高中各一班科學班。不論是數理資優班或科學班，皆具有學分數而納入學期成績計算的專題研究，包含數學、物理、化學、生物、地球科學和資訊科技等，學生自由選擇，學校指導教師是該學年度的數理專任教師。

筆者擔任數理資優班和科學班任課教師與導師，皆會提醒學生進入數資班或科學班後，必須學會更專注和更有效的時間管理，因為在有限的時間內完成專題研究作品是非常大的挑戰。若作品內涵需要更精密的儀器輔助量測或軟硬體協助分析，往往得向大學實驗室請求協助。教育部成立科學班，亦有協助各高中學生專題科學研究或先修學分的大學，例如中研院、台灣大學和台灣師大，協助建國中學、北一女中和師大附中。

科學專題研究課程的指導教師是高中該科該班的任課教師，除了教學任務外，亦須指導學生專題研究。然而現況是，高中老師的主要任務是教學，若以一般學校的課綱儀器和設備要指導可能四組或更多的專題研究，捉襟見肘；若向學校申請特殊的器材設備，一般不易，因此須向大學物理學系、化學系、材料學系、電機資工學院等尋求協助。以筆者服務學校的科學教師而言，會先寫信向大學老師請教後，教導學生寫電子郵件向大學老師請益，說明是否能進入實驗室學習如何專題研究，等教授同意再帶學生到大學拜訪，最後才確定是否能到大學實驗室學習。

高中教師最主要任務還是教學及班級經營，高中科學老師在專題研究課程扮演的角色，基本上是「陪伴」和「提醒」，因此，在檢視和閱讀學生科研資料的過程中，也會再三叮嚀文句改寫及註明數據資料來源。不諱言，高中科學老師苦口婆心提醒學生，仍難免失察，這也是遇到的困境。

學校是辦教育、不是辦案，面對學生違反研究倫理情事，期盼高中科學老師引以為鑑。同時期盼科教館除嚴密審查作品外，仍繼續提供學生科學研究的展現舞台；台大審議學生錄取資格時，也應思考多一些教育理念，少一些法令規章。