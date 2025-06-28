聽新聞
0:00 / 0:00

學生違反研究倫理 師當引以為鑑

聯合報／ 簡麗賢／北一女物理教師（台北市）
一名台灣大學醫學系錄取生被爆科展作品抄襲，科教館撤獎將追回獎金；台大也將召開會議討論該生的錄取資格。本報資料照
一名台灣大學醫學系錄取生被爆科展作品抄襲，科教館撤獎將追回獎金；台大也將召開會議討論該生的錄取資格。本報資料照

日前台中市高中學生參加全國科展競賽，相關作品說明書及國際科展研究報告內容被指違反研究倫理情事，成為媒體熱議的教育議題。科教館經過評估，認定學生確實投入研究，惟紀錄和整理數據以及撰寫科展作品研究報告內容，未能符合或遵守研究倫理；該學生已申請並錄取的台大醫學系則將開會討論是否撤銷錄取資格。

台北市的建中和北一女較早成立數理資優班、大抵在民國七十年之後，目標在於培養優秀且對科學研究感興趣的學生，盼能成為未來研究基礎科學的科學家。教育部為使少數科學資賦優異學生能提早進入大學修習學分，自民國九十八年八月陸續設立十所高中各一班科學班。不論是數理資優班或科學班，皆具有學分數而納入學期成績計算的專題研究，包含數學、物理、化學、生物、地球科學和資訊科技等，學生自由選擇，學校指導教師是該學年度的數理專任教師。

筆者擔任數理資優班和科學班任課教師與導師，皆會提醒學生進入數資班或科學班後，必須學會更專注和更有效的時間管理，因為在有限的時間內完成專題研究作品是非常大的挑戰。若作品內涵需要更精密的儀器輔助量測或軟硬體協助分析，往往得向大學實驗室請求協助。教育部成立科學班，亦有協助各高中學生專題科學研究或先修學分的大學，例如中研院、台灣大學和台灣師大，協助建國中學、北一女中和師大附中。

科學專題研究課程的指導教師是高中該科該班的任課教師，除了教學任務外，亦須指導學生專題研究。然而現況是，高中老師的主要任務是教學，若以一般學校的課綱儀器和設備要指導可能四組或更多的專題研究，捉襟見肘；若向學校申請特殊的器材設備，一般不易，因此須向大學物理學系、化學系、材料學系、電機資工學院等尋求協助。以筆者服務學校的科學教師而言，會先寫信向大學老師請教後，教導學生寫電子郵件向大學老師請益，說明是否能進入實驗室學習如何專題研究，等教授同意再帶學生到大學拜訪，最後才確定是否能到大學實驗室學習。

高中教師最主要任務還是教學及班級經營，高中科學老師在專題研究課程扮演的角色，基本上是「陪伴」和「提醒」，因此，在檢視和閱讀學生科研資料的過程中，也會再三叮嚀文句改寫及註明數據資料來源。不諱言，高中科學老師苦口婆心提醒學生，仍難免失察，這也是遇到的困境。

學校是辦教育、不是辦案，面對學生違反研究倫理情事，期盼高中科學老師引以為鑑。同時期盼科教館除嚴密審查作品外，仍繼續提供學生科學研究的展現舞台；台大審議學生錄取資格時，也應思考多一些教育理念，少一些法令規章。

延伸閱讀

大陸｢冰城｣哈爾濱罕見高溫！大學宿舍無冷氣 學生赤膊乘涼搭帳篷睡覺

美國際生簽證政策波動 大學協助學生返台銜接學習

教育部3方案助在美學生來台學習 即日起會同大學端受理

台大、成大、陽明交大、清大及中醫大 入榜2025年台灣最佳大學前五強

相關新聞

邁向長照3.0 年輕失智者納長照 需思維革新

行政院於二○二四年底公告「強化長照2.0，邁向長照3.0」政策藍圖，首次將「年輕型失智者」納入長照服務對象。這一項政策突...

不是同志 就是「雜質」？

「打掉雜質」是區隔同志與敵人的過程，亦即「不是同志，就是敵人」，賴清德總統「團結國家十講」第二講，說「要透過一次又一次的...

大罷免正讓台灣經歷體制內的內戰

大罷免潮是源於去年大選後「朝小野大」新局，因綠營支持者不滿藍白陣營以多數優勢通過爭議法案與刪減預算而引發，中選會日前也宣...

學非所用 也能活得多采

每年到了大學「放榜季」，許多考生與家長總是一邊緊盯著錄取名單，一邊焦慮所選科系的未來出路。「讀這個系以後能幹嘛」，此問題...

學生違反研究倫理 師當引以為鑑

日前台中市高中學生參加全國科展競賽，相關作品說明書及國際科展研究報告內容被指違反研究倫理情事，成為媒體熱議的教育議題。科...

賴十講高張力論述 升高兩岸緊張

美國前副國安顧問柯茲近日在英國查塔姆研究所指出，未來十至十五年恐將是全球最危險的時期，台灣周邊尤其令人憂慮。儘管以色列與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。