這陣子拜賴總統之賜，「雜質」這個讓科學園區裡工程師們頭痛不已的製程挑戰，瞬間成了全民話題；但「雜質」其實也是很美好的存在。

要做出一碗Ｑ彈可口的愛玉，一定要用清甜的山泉水才有辦法；用純水製作愛玉，得到的可能是一碗可怕的「愛玉汁」，其中的原理，就是愛玉需要水中的雜質進行固化，少了雜質，美味的愛玉只能無助的飄浮在水中，難成氣候。

「團結」的大道理，小弟我是不懂；但我知道在炎炎夏日裡，大家圍著桌子吃上一碗清涼可口的愛玉，消暑降降火氣，不也很好嗎？