聽新聞
0:00 / 0:00

讓雜質美好存在

聯合報／ 陸定／化學業（新竹市）
季青漫畫
季青漫畫

這陣子拜賴總統之賜，「雜質」這個讓科學園區裡工程師們頭痛不已的製程挑戰，瞬間成了全民話題；但「雜質」其實也是很美好的存在。

要做出一碗Ｑ彈可口的愛玉，一定要用清甜的山泉水才有辦法；用純水製作愛玉，得到的可能是一碗可怕的「愛玉汁」，其中的原理，就是愛玉需要水中的雜質進行固化，少了雜質，美味的愛玉只能無助的飄浮在水中，難成氣候。

「團結」的大道理，小弟我是不懂；但我知道在炎炎夏日裡，大家圍著桌子吃上一碗清涼可口的愛玉，消暑降降火氣，不也很好嗎？

延伸閱讀

智崴通過現金增資案 強化橋科布局效益

強化安全韌性特別條例 賴總統：1500億元強化國土防衛

曹興誠盼與總統合體護國大遶境 民進黨：尊重與肯定

李艷秋：賴清德把非獨派分類為「待清理雜質」

相關新聞

賴十講高張力論述 升高兩岸緊張

美國前副國安顧問柯茲近日在英國查塔姆研究所指出，未來十至十五年恐將是全球最危險的時期，台灣周邊尤其令人憂慮。儘管以色列與...

美國優先與愛台灣 搞對立如出一轍

賴清德總統與美國總統川普實在太像。為了意識形態，兩人都熱中改名，隨手舉例，賴清德定名七月為「國家團結月」，川普拒絕稱六月...

城鎮韌性能解台備戰盲點？

賴總統於昨天在「全社會防衛韌性委員會」第四次會議致詞時明確指出，今年七月將定為「國家團結月」，七月十五日至十七日，台中市...

大樹光電案 綠腐敗一角

高雄市大樹區和山光電場廣達五十一公頃，違規濫墾山林，顯而易見，地方居民抗爭兩年，高雄市長陳其邁有可能不知情嗎？地方綠營民...

錯誤能源政策 應迷途知返

國民黨籍立委及議員揭露高雄大樹區「和山光電」案場的開發亂象，高達五十一公頃山坡地被剷平、林木遭砍伐殆盡；大肆破壞山林之舉...

讓雜質美好存在

這陣子拜賴總統之賜，「雜質」這個讓科學園區裡工程師們頭痛不已的製程挑戰，瞬間成了全民話題；但「雜質」其實也是很美好的存在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。