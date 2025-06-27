大樹光電案 綠腐敗一角

高雄市大樹區和山光電場廣達五十一公頃，違規濫墾山林，顯而易見，地方居民抗爭兩年，高雄市長陳其邁有可能不知情嗎？地方綠營民代想必也知曉。

但，市府視而不見，只象徵性的七次裁罰百餘萬元；綠營民代噤聲，業者仍續施工，這就是從中央到地方完全執政，缺乏監督導致的腐敗。如非輿論報導引起公憤，恐怕社會大眾仍蒙在鼓裡，陳其邁依然好官我自為之，幻想著任滿後的「雄圖霸業」。

多年前，筆者參加農委會水土保持局（今為農業部農村發展及水土保持署）會議，會中播放小林村滅村前後景象，令人震撼與心痛。大樹光電空照現場，怵目驚心，在地居民憂心成「下個小林村」，並非無因。陳市長如見過小林村影片，應有悲天憫人之心，早該撤銷水保執照，而非長期敷衍罰款。

經濟部也有縱容的責任，直到「紙包不住火」，才於日昨廢止光電興辦事業許可。然，原本綠意盎然的山林，成為已被剷平的山頭，又如何復原生態呢？

蔡政府完全執政八年，推動「綠電」政策，披著華麗外衣，中央大開綠燈，既無嚴謹規範，又未落實監督，南部綠營執政縣政逢迎上意，業者投其所好，上下交相賊，美麗山林成破碎的山河。

去年初爆發台南「小二甲」光電弊案，不是第一個；大樹和山光電案，也絕非最後一個。加上鄭文燦涉及土地開發弊案，都只是冰山之一角。

因為，蔡政府完全執政八年，不受任何監督，假立法院護航通過立法，不知隱匿多少腐敗！鄭文燦案就被包庇達七年之久，如非鄭為賴清德黨內競爭對手，恐怕石沉大海。賴政府推動大罷免，不但企圖複製蔡政府的完全執政、意圖逃避國會在野黨的監督，更謀走向雙獨「獨裁」與「台獨」，卻無法掩蓋內政失能等諸多問題。

大樹和山光電案，是中央地方聯手執政、走向腐敗的最新見證。見微知著，在大是大非面前，每個人要拋棄一己之私，七月二十六日反惡罷，「護民主、戰獨裁」，站出來投下「不同意票」。