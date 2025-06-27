錯誤能源政策 應迷途知返

國民黨籍立委及議員揭露高雄大樹區「和山光電」案場的開發亂象，高達五十一公頃山坡地被剷平、林木遭砍伐殆盡；大肆破壞山林之舉，竟只為了鋪設太陽能板！原本可吸收二氧化碳、提供氧氣的林木，是受環境涵養許久才產生出的自然碳匯，可如今卻全數消失在民進黨政府的「綠電」計畫中。不禁疑惑，這種破壞環境產生的能源，是哪種「綠」？

經濟部與高雄市政府火速將錯誤推給業者，指出其開發行為已超出許可範圍，且未依照原核定之水土保持計畫施工，故已接連廢止開發與電業籌設許可。但事實上，這項荒腔走板的開發案並非自由市場主導，幕後推手是經濟部、內政部與高雄市政府，難辭其咎！

蘇貞昌任行政院長時為了迅速提升太陽能發電量，於二○一九至二○二○年推動「六．五ＧＷ太陽光電達標計畫」，在政策壓力之下，經濟部所屬自來水公司於二○二○年，將大樹區山坡地標租給業者開發光電，同年底經濟部核發籌設許可。二○二二年十二月廿一日，內政部函文高雄市政府並核准該區光電開發計畫，並於一周後公告。

自來水公司、內政部與高雄市府等，協力促成了大樹區和山光電開發案，即便事發後高雄市長陳其邁多次表達「震怒」，並廢止業者開發許可執照，也無法挽回已遭破壞殆盡的自然生態。另外，面對藍委柯志恩、王育敏的質疑，經濟部能源署重複提及當初自來水公司標租土地、業者申請開發均經合法程序；然而大樹區和山光電案場的地形與植被始終未變，五十一公頃山坡地一旦開發，將對環境產生何種衝擊，難道經濟部、內政部、高雄市政府，以及在此案完全不見角色的環境部，都無法預見嗎？

這場鬧劇的「因」，正是民進黨政府錯誤的能源政策以「衝高光電裝置容量」為名，誘使業者削山填谷、毀林種電。面對如此失能的政府，人民如何期待在穩定能源供應的同時，政府能依據環境評估、水土保持或區域計畫等法規嚴格把關？

童子賢身為總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，已多次向賴總統建言，核能與綠能不可偏廢，並指出「要仰賴太陽能及風力發電來救地球，是沒有指望的」。民進黨政府應迷途知返，唯有重啟核能才可避免下一個荒腔走板的「綠」電開發悲劇！