美國優先與愛台灣 搞對立如出一轍

賴清德總統與美國總統川普實在太像。為了意識形態，兩人都熱中改名，隨手舉例，賴清德定名七月為「國家團結月」，川普拒絕稱六月為「同志驕傲月」、改說「第九修正案月」。表面上，第九修正案禁止運動有性別歧視，但川普則把打壓變性者權益扭曲成保障女性。賴清德不慶祝台灣光復節，川普也不紀念六月十九日為慶祝黑奴解放的「六月節」，因那是民主黨執政時頒定的假日，當天他貼文，一字不提非裔美國人，反而抱怨美國太多放假日。

賴清德用司法對付反對黨，川普也用司法追殺反對者，光是法官與市長就彈劾、逮捕好幾位，前陣子還揚言抓加州州長紐森，大喇喇對媒體說紐森當州長就是他的罪，從心底相信司法是政治武器。

媒體話題更不勝枚舉，ＣＮＮ引述機密情報，揭發美國未摧毀伊朗核設施，白宮承認是情報單位評估，川普卻痛罵ＣＮＮ。川普多次威脅要吊銷一些媒體的執照，民進黨則早已把中天新聞台砍了。

而川普喜愛的福斯電視台、民進黨偏愛的綠媒，現在更狐假虎威，福斯台天天痛罵在野黨、有色人種移民，最新「舔川傑作」是讚美川普應該得卅四個諾貝爾和平獎（因當初川普封口費案卅四個罪名全部成立）；台灣一些綠媒則被「路透社新聞學研究所」的《二○二五年數位新聞報告》，評選為台灣最不受信任媒體，卻仍配合執政府院黨與檢調助攻罷免在野黨，不怕汙辱新聞專業。

這些人耀武揚威，就靠收割人民對立。川普滿嘴「美國優先」，賴清德滿嘴「愛台灣」。川普生日辦閱兵，媒體去華府採訪戴ＭＡＧＡ帽子的紅脖子；共和黨又打算在佛州蓋超大監獄，四周養鱷魚，針對的並非是窮凶極惡的罪犯，而是在美國辛苦拚生活的非法移民，媒體也去佛州採訪戴鱷魚帽的居民。筆者看見新聞後思索，那些人被電視暴露出這樣的無知模樣，竟還興高采烈？但台灣比較明智嗎？綠營煽動大罷免，說些不通竅的長毛象、煉鋼雜質，不怕被恥笑，反正敢分化就有流量有選票。

知識分子看這些，想到納粹，想到《英倫情人》裡效力政府的地圖員的遺願是沒地圖的國度，想到名詩：「我探索我的心的邊界，究竟和哪幾個國接壤？浪花有幾個邊？潮水屬於哪個國？」可是知識分子何用？當年沒擋住納粹，現在擋不住川普，川普贏者全拿，發行政命令、設黑機關、不甩國會監督，民主黨恐將永遠在野，第三勢力已無聲無息。啊！說的不就是台灣嗎？

最近學生從美國回來，提到這些事，我只說，若想保留那邊有草坪和車庫的大宅，就把臉書貼文全刪掉，別讓自己成為掌權者清算的對象。究竟，政治議題在人民生活該占多少比重？這大哉問讓我們聊起《水滸傳》，其實誰忠誰奸，大家一目了然，但也像八十幾回之後，即使一再被點破政治現實，局裡人仍執迷不悟，宋江仍斷送梁山泊十幾萬人的偉業，自己也下場淒慘。人們對於歷史可能並非淡忘，而是根本無知也無感。但小說、人生、歷史都不必定有圓滿結局，悟了，最要緊。