賴十講高張力論述 升高兩岸緊張

美國前副國安顧問柯茲近日在英國查塔姆研究所指出，未來十至十五年恐將是全球最危險的時期，台灣周邊尤其令人憂慮。儘管以色列與伊朗暫時接受美方提出的停火方案，區域局勢略有緩和，但安全困境仍在延燒：外界仍憂慮德黑蘭有核武目標，以色列仍維持空優，美軍則不得不調整部署以穩定中東。

俄烏戰爭未見終局，以伊衝突餘波未平，美國在多條戰線承壓。在這種分身乏術的背景下，華府更無法容忍台海若陷入不可預測的衝突螺旋。近來美國戰略圈便不斷激辯，賴清德是否可能成為下一個陳水扁，重演台海危機製造者的角色。這類比擬在《外交事務》、《外交政策》等權威刊物中屢屢出現，作為對台灣戰略風險的警示。

陳水扁執政期間，兩岸與外交動盪不安。從「一邊一國」到「入聯公投」，多次重大主張未與美方協調，使台灣在華府眼中愈顯難以掌握，布希總統甚至罕見公開譴責。陳水扁將政治利益凌駕外交判斷，導致台美互信破裂。北京則視其為挑釁一中原則的實質進逼，二○○五年通過《反分裂國家法》，正式將台獨納入武統選項。那段歷史反映，一旦民進黨政府讓兩岸關係失控，不只北京不能接受，連美國也可能選擇與台灣保持距離。

賴清德與陳水扁同有強烈的台獨傾向。布希政府之所以選擇嚴格約束陳水扁，是因為將重心轉向反恐戰爭，希望避免亞太成為另一個摩擦戰場；從目前來看，川普本就對介入台海事務興趣缺缺，勢必不願在此時容忍無謂的台海風險。這幾乎複製了賴清德成為「麻煩製造者2.0」的所有條件。

賴清德顯然也察覺外界對他走向「陳水扁2.0」的警示聲日益高漲。他擔憂美國分心，意味著台灣的唯一靠山隨時可能失去，他召開國安高層會議與軍事會談，下令加強對區域安全動態的監控，似乎是在對國際社會釋放訊號：不要因為其他戰場而忽略台灣面臨的壓力。

然而，意識形態立場鮮明的賴清德對內仍然強硬，總統府推出「團結國家十講」系列演講，在首場中，賴清德不僅再次大打中國威脅論，將兩岸交流、經濟融合，台商、台青赴陸發展上升至對台主權與認同的威脅，在廿四日的第二講中甚至表示「不反共的不是真的中華民國派」。對比上月的就職周年談話，賴清德當時刻意避談兩岸議題，被外界視為因美國不願公開背書只好低調應對，形成鮮明對比。

這種「對外沉默、對內強硬」的兩面操作，北京一定不會埋單，尤其在華府與北京現已維持高層溝通之際，一個持續維持高張力論述的賴清德，恐會一步步走上陳水扁的老路。例如大陸國台辦對總統賴清德第二講的言論，即批評是行「分裂」之實的「台獨自白」，升高兩岸緊張。

面對中國壓力與美國疑慮，台灣本應更審慎、低調，然而台北卻時常因象徵性政治操作徒增不必要麻煩。如果賴清德的言行使兩岸關係持續不可預測，那麼台灣將在美中夾縫中愈加被動，不但喪失爭取支持的空間，反而可能被兩強聯手邊緣化。