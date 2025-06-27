城鎮韌性能解台備戰盲點？

賴總統於昨天在「全社會防衛韌性委員會」第四次會議致詞時明確指出，今年七月將定為「國家團結月」，七月十五日至十七日，台中市、台南市和台北市也將分別舉辦三場城鎮韌性演習，更有全聯等通路加入演練，意味著民間商業力量將首度納入全民防衛體系。然而，若對照當前國際戰爭樣態，尤其是以色列與伊朗間最新一輪的有限戰爭，台灣在備戰體系上仍存在諸多盲點，有待深刻檢討與補強。

我們不妨先回到這場「有限戰爭」的核心場景：敵未大舉入侵，軍政高層已先被一掃而空。以色列在行動代號「崛起雄獅」的作戰中，不靠大規模地面部隊，也非靠地毯式轟炸，而是靠特工滲透、情報先行，配合打穿牆壁的精準飛彈，直擊伊朗將領與核科學家於自家臥室。許多高階軍政人士不是死於沙場，而是倒在床鋪、書桌與早餐桌旁。這樣的開戰第一擊，震撼遠比炸毀一座核設施還深。

對台灣而言，某些人或許會興奮於「伊朗也不過如此」這類論述，認為威權國家的戰力其實徒具形式，甚至認為解放軍或許也與伊朗半斤八兩。但這種論調若缺乏反思，恐怕只是自我麻醉的代名詞。

伊朗此次潰敗的關鍵，不在武器本身，而在情報淪陷。摩薩德靠著長年經營、滲透伊朗軍政體系，建立一張張「人肉雷達網」，從外圍警衛、清潔工、甚至送餐人員都成為情報來源。結合手機訊號、行車定位與人眼目擊，讓以軍可掌握某將軍「幾點幾分進門、臥室燈何時點亮」，然後飛彈精準來訪。

台灣當真能保證在真正開戰前，國防高層的動向不會成為敵人彈道座標？又或者，若發生斬首式突襲，我們還能確保總統、副總統、三軍統帥、軍情指揮體系能在第一時間接續應變？如果面對擅長情報滲透、熟習語言文化、經常以商業掩護軍事目的的對手時，台灣是否已做好了最壞的心理準備與防諜機制？

從民防韌性到國防的真實力，我們有幾分「以色列」？

以色列能在戰爭中維持城市機能運作，並非因為運氣或全靠美國，而是因為長期備戰文化與全民民防系統根深蒂固。防空洞遍布各層級社區，疏散指引清晰，預警系統秒級反應，甚至連校園與醫院都有戰時應變手冊。

反觀台灣，雖早已列為區域安全熱點，但至今一般民眾對於防空演練大都視為「交通管制」，對掩蔽設施的認知停留在老舊地下道，至於「戰時物資儲備」、「訊息中斷情境」、「攻擊發生後的七十二小時民生自給」等觀念，多數人或許連概念都未建立。若今日空襲警報響起，我們真的準備好了嗎？

學以色列，不只是買飛彈、搞城鎮韌性演習，更要看見敵人看不見的那一面。

於台灣人而言，以伊戰爭固然是遙遠的區域衝突，但它清楚揭示現代戰爭的新樣貌：不是坦克滿街跑，而是在手機訊號、開燈時間與一杯咖啡的交接，就能成為改變戰局的變數。台灣若真心面對自身處境，就不能只欣慰於「我們有愛國者、天弓、NASAMS」、「城鎮韌性演習」，更要問：我們的政治人物是否有能預判敵方的情報、能洞悉未來的遠見、願意長期防衛國家的決心？