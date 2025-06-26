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賴總統眼中的雜質 是人民的喉舌

聯合報／ 巫椏濢／家庭主婦（苗縣頭份）
賴清德總統前天「打掉雜質」一說引發爭議，他昨天在總統府接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員。圖／總統府提供
賴清德總統前天「打掉雜質」一說引發爭議，他昨天在總統府接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員。圖／總統府提供

賴總統的團結十講，第二講來到桃園，竟然跟鼓吹大罷免有關，是團結的反面例證；「雜質說」更引人聯想：是否只要剷除他認為的「雜質」，才能促進整個國家的團結和諧？這樣的思維，無異於把監督力量與不同聲音視為阻礙他鴻圖大展的絆腳石。賴總統眼中的「雜質」是人民選出的喉舌，除掉他們等於割掉人民的舌頭一樣，持異見者發不出聲，就天下太平了嗎？

若把時代倒退到公元前的周王朝，就特別有意思，它是中國歷史最悠久的朝代，長達八百年。卻產生一個歷史上有名的暴君，那就是周厲王。國家在他自以為是的領導下斷崖式的下墜，終而覆滅。

厲王在位期間，聽信寵臣榮夷公之建議，實行「專利」政策，壟斷山林川澤的一切收益，禁止老百姓採樵、漁獵，與民爭利，無視百姓的死活，國人紛紛公開議論他的過失。

此時，他為了控制社會言論，掐住人民的喉嚨，就從衛國請來巫師，藉助巫術的魔法去偵察人們的竊竊私議，發現了隨即呈報，立即斬首示眾。以致於人們敢怒不敢言，熟人在路上相遇，只能透過眼神來示意。

召穆公對言論壓制政策，深感痛恨，便向厲王進諫說：「防民之口，甚於防川。」意思是說堵住人們的嘴巴，要比堵住水流更厲害。治水講的是河道要暢通，治理民眾也一樣，應該有包容各種聲音的雅量，有過則改，無過則自惕。但是厲王根本不聽勸阻，繼續一意孤行。最後人民發動暴動，不僅趕走了周厲王，而且動搖了西周王朝的統治基礎，周王朝開始走向衰落。

所謂「以史為鑒，可以知興替」。歷史就像一面鏡子，總會反映真相。賴總統心中堅持台獨路線，總統有其個人主張是正常，但許多國人亦堅持一脈相傳的血緣道統、不想背負數典忘祖之罪名，也不想為台獨搞對立，只想維持和諧相處，民主社會不同聲音都應得到尊重。這些被大罷免的立委，只是身負選民所託，善盡啄木鳥的角色，抒發人民聲音，怎會是中共同路人，又為何被以「雜質」論處？

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賴清德總統的「團結十講」，可能愈講愈使國人不團結，因為他訴求「團結」的論點，大概只能說服特定政治意識形態者。

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