逆賴者成雜質 豈是民主

賴清德總統的「團結十講」，可能愈講愈使國人不團結，因為他訴求「團結」的論點，大概只能說服特定政治意識形態者。

美國當代自由主義大師羅爾斯強調，自由社會除非採取武力鎮壓，否則合理多元是一個永恆的事實。也就是說，在真正自由的社會，公民在道德、政治或宗教上的主張必然會出現歧見；雖然有些主張是基於錯誤的事實、推理謬誤或個人偏見而不合理，但即使基於事實、推理正確、沒有個人偏私的合理觀點，也不可能定於一尊。因此「合理的多元」是自由社會的常態，齊一思想只會發生在威權與專制社會，賴總統卻想透過個人的特殊政治觀「團結」國人，卻不知道自由社會的團結不能靠齊一思想。

賴總統一再強調「中華人民共和國從未統治過台灣」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，這是事實；但是基於相同事實，並不保證得到相同的政治觀點。台獨支持者從上述事實得到的結論是「台灣是一個主權獨立的國家」；但是反對台獨者，可能更關注另外兩個更重要的事實，亦即，中華民國曾經統治過大陸、中華民國憲法是「一中」憲法。所以他們的結論是：台灣不是主權獨立的國家，中華民國才是。

靠台獨意識形態談「團結」無異緣木求魚，賴總統在「團結第二講」說要透過選舉與罷免打掉「雜質」，這樣的民主觀點不只匪夷所思，而且離團結目標更遠。首先，民主選舉的理想狀態是「選賢與能」，但是實際的現狀是，政治的「雜質」很難完全去除，一方面人民的判斷力可能不足，另一方面則是政客充斥、政治人物幾乎都是「雜質」，人民只能選一個比較不壞的。如果賴總統心裡想的是「逆我者就是雜質」，這顯然是為大罷免作宣傳，團結只是藉口。

其次，如果賴總統宣講的目標真的是團結，那麼他心中的那些「雜質」及其支持者，難道不也是團結的對象嗎？還是賴總統口中的「團結」只限定民進黨及其支持者？如果賴總統真心想要團結國人，那些反對者的想法和感受才是他最該關心和照顧的。把所有反對者當成「雜質」，必欲去之而後快，這是哪門子民主？

如果自由社會必然是價值觀多元的社會，團結多元的唯一方法，不是靠特定的價值觀或意識形態，而是靠公平合理的公共規則，亦即「接近正義的法律」、「適當合理的公共道德」。以交通號誌為例，來自四面八方、政治立場和價值觀迥異的人，在路口碰到紅燈一律暫停，這就是透過合理的遊戲規則，讓觀點和立場不一樣的人也能「合作」。自由社會的團結也只能從正視法律、尊重自由民主憲政體制的角度切入，不能選輸了就變臉。這也是「民主即法治」的精髓：一切依法行政、依法治理。

「反共」應該是熱愛自由者的共同信念，但若中華民國是一個自由民主的國度，任何人只要不違反法律，他甚至可以「不反共」，因為這是自由社會保障的公民基本自由，是我們和中共不同之處，也是我們對中國大陸人民最強有力的訴求。

賴總統「團結第二講」最大的敗筆，是把異議分子當成「雜質」，這不只貶抑人性的尊嚴，洩露自己對自由民主的無知，對團結更是無益，自由社會的團結不是靠齊一思想。