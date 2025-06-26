台獨金孫成新麻煩製造者？

賴清德總統的「團結國家十講」登場，在野陣營認為十講實為大罷免宣講，意圖將在野陣營打成「中共同路人」，若將「中共代理人」趕出立法院，台灣政壇就此歸於「賴神」一人意志治理。

首先，政治人物謊言最常出現在三個時機：選舉前、戰爭時、打獵後。俄烏戰爭和以伊戰爭，各方都說自己是贏家。賴的前兩講，以反面觀之，就知賴的「國家」講次主張「台灣是國家」，其實法理上「中華民國才是國家」；賴說團結的「台派、中華民國派團結反共」，就是抓出共同敵人、要大家聽從賴指揮去除「雜質」，才是賴式「團結」真意。

其次，對大罷免結果，賴殷殷期盼必是「藍營被罷、重選綠營過半、綠行政立法一把抓」，若果，從治理國家「戰略」層次，賴要將台灣帶往哪裡？托爾斯泰名著的「戰爭與和平」，是賴要給予台灣民眾的掀牌答案。一年多來在野忍受青鳥和黑熊戰鬥尖兵囂張霸凌，台灣民眾更要繼續沉淪於大罷免後的「再選舉」，賴式治國一事無成。

第三，網路熱議趙春山教授和對岸學者沈逸隔空交戰。沈逸要台灣提出統一條件，不要再侈言和平，恰恰指出兩岸問題癥結所在。台灣民調近年來「維持現狀」民意居多，而統獨光譜兩極的統一和獨立居於少數。台灣要和平，對岸卻要統一，此為在與對岸年輕友人討論時的結論。我告知台灣民眾都希望兩岸和平相處，不過友人說「但是我們要統一！」畢竟武統時，上戰場是中國十四億人口中的少數，而非一般平民犧牲，自然不會排斥任何形式統一。

第四，大罷免結果若符合賴期盼，賴會走上台灣獨立？多年前，國民黨高層名言：「反攻大陸，可以說、不能做；台灣獨立，可以做、不能說。」此所以民國七十年代，「消滅萬惡共匪、解救大陸同胞」喊得震天價響，卻未具體反攻登陸。李登輝執政後，台獨腳步慢慢邁出，不過阿扁卻說「做不到就是做不到」。至於蔡英文的台獨基因，絕無賴「台獨金孫」顯性。賴是否會在大罷免遂行其願後，成為美國眼中的「新麻煩製造者」，猶待觀察。

最後，國防部長到立院備詢時被逼出的答案，幾乎都會提美軍介入程度與馳援速度，是台灣能夠抵禦中共的關鍵。對岸不排除以武力達成民族復興大業，可確定的是中國任一領導者絕對不會放棄「收復台灣」；當賴屢屢挑戰中國紅線，他真心認為美軍或民主同盟國家會出現在台灣灘頭，與國軍並肩抗中嗎？

邱吉爾說：「人類唯一的引導人，就是他的良心。」賴清德習醫出身，是否也能良心治國救台灣？台灣要和平，「團結」真有力！