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誰在強迫人民選邊站

聯合報／ 張世杰／佛光大學教授兼社會科學學院院長（竹縣竹東）
賴清德總統前天「打掉雜質」一說引發爭議。圖為賴總統昨在總統府接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員。圖／總統府提供
賴清德總統前天「打掉雜質」一說引發爭議。圖為賴總統昨在總統府接見日本前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之眾議員。圖／總統府提供

賴清德總統啟動「團結國家十講」，僅進行至第二講，政治企圖已昭然若揭。他不僅把面臨罷免的在野黨立委比喻為「雜質」，主張須予以「打掉」，才能讓台灣民主淬鍊成鋼，以抵禦對岸文攻武嚇；更進一步將台灣人民區分為「中華民國派」與「台灣派」，聲稱真正的中華民國派必須反共，真正的台派必須護台，兩者相加才能「團結力量大」，推動國家進步與對抗中國併吞。

這番論述已不只是政黨對決的意識形態之爭，而是進入一種國族意識純化的極端政治操作。人民被迫在兩個選項間做出抉擇：要麼站在民進黨主張的「台獨」立場，要麼就有可能被貼上統戰滲透的匪諜標籤。當「中華民國派」與「台灣派」被刻意切割，再重新拼貼成一種國家忠誠的新認同框架，其結果，就是透過此種忠誠審查，排除不從者。

日前台灣民意基金會董事長游盈隆指出，「大罷免已成台灣意識與中國意識之爭」，並強調台灣長期缺乏單一、清晰的國家認同，是政治紛亂的根源。此語表面中立，實則與賴清德的邏輯互為呼應，意在昭告國人：唯有在台灣意識與中國意識間選邊站，才能凝聚團結。這種「認同清晰化」的訴求，無異於推動極端的民族純化邏輯，帶來文化與身分認同的道德壓迫。

但我們真的需要一個「單一且清晰」的國族認同嗎？事實上，台灣是個多族群、多記憶交織的社會，閩南、客家、外省與原住民的歷史經驗，共同構成今日台灣的樣貌。正是這樣的複雜性，使台灣民主能發展出兼容並蓄的公民文化。若以意識形態畫界，將和平務實者視為不忠，將異議者貶為雜質，台灣不但無助於團結，反令社會陷入內耗與焦慮。

賴清德身為《中華民國憲法》下的國家元首，更應明白領導者責任，不是畫界分群，不是製造忠誠壓力，而是穩定社會情緒，提供和諧共處的可能。在罷免案即將進入關鍵時刻之際，呼籲賴清德停止操作兩岸對立的敘事，也提醒社會各界，賴清德這種強烈要求選邊站的政治操作，無疑將把台灣推向戰爭邊緣。

在兩岸仍高度緊張的當下，台灣更需要的是一種理性、自信、兼具文化深度的「寬容式國族認同」，而非建立在去中國化焦慮上的防衛性認同。唯有如此，台灣才能在瞬息萬變的國際局勢中維持內部穩定，保持戰略靈活與自主性。

賴清德

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