豈有文章驚海內 李大維的和光同塵

二○○四年五月，因兩顆子彈事件連任的中華民國總統陳水扁，通知駐歐盟代表李大維轉任駐美代表。李大維是外省人、國民黨籍，是第一位在台灣出生的駐美代表。不過，他當年七月抵達華府，在杜勒斯機場迎接他的，卻是大批反對陳水扁，舉著「李大偽」等標語的抗議群眾。

在美國維安人員的堅持下，李大維一出機場就被推上車。一個小時後，我趕到駐美代表處碰運氣；進了代表室，有點驚魂未定的李大維擠出笑容說：「你是我第一位接見的客人。」

幾天後，台北的報導傳出李大維入境時並未受到禮遇，被海關要求按捺指紋。我雖是他第一位見的客人，聊了半天，他完全沒提剛發生在他身上的「新聞」。

多年來，李大維歷任政府要職，二○二四年退休後，就想把一輩子工作經歷的所思所得，留下紀錄。主意既定，就埋首著書。李大維不擅用電腦打中文字，本以為他會找人口述代筆；未料，他過去一年竟然非常有紀律地伏案完稿。這本近四百五十頁，由李大維逐字寫出來的作品「和光同塵：一位外交官的省思」，六月底由聯經出版社出版。

書名主題「和光同塵」，反映了李大維力求中道的處世哲學，副題「一位外交官的省思」，則是作者視角的明確定位。

「和光同塵」流暢好讀，全書共十四章，前十三章涵蓋李大維四十多年公職生涯的重要職務與經歷；最後一章專門探討美國總統川普。李大維寫人論事，除學理評述外，還適時帶入現場與對話，讓紙本也有畫面感。尤其主要章節都加入了他對過往人事的省思；想了解台灣過去四十年的重大外交事件，尤其美中台關係，是本絕對不能錯過的重要著作。

李大維分別擔任過李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文四位總統的政務或特任官，台灣政壇有此經歷者，無出其右。他是國民黨培養並起用的外交人才，重用他的卻是民進黨政府。陳水扁總統讓李大維當駐美代表，蔡英文當選總統後，第一位確定的閣員，就是外交部長李大維。

李大維外交履歷完整，他在書中對從事過各項外交職務的甘苦與秘辛，以及台灣對外關係的回顧與展望，盡可能侃侃而談。但對他在蔡英文政府擔任國安會秘書長與總統府秘書長，只觸及與外交有關議題，小心拿捏其間分寸。

例如國安會秘書長任內，李大維與川普的國家安全顧問波頓在華府會面，是美台斷交以來首例。此事與外交有關，他交代頗詳盡。他在總統府秘書長任內，遇到美國國會眾院議長裴洛西執意訪問台灣，引發台海危機。當時蔡英文政府是熱烈歡迎，還是被迫接受？

李大維書中僅含蓄透露，當時國安團隊「至少有三位」，從專業角度，對裴洛西到訪「持保留意見」。但也引用蔡英文卸任前接受ＢＢＣ訪問時提到：「對任何一位總統來說，你都無法對裴洛西議長這樣的來訪說不。」道盡決策者不得不然的無奈。

李大維雖以專業外交官自許，但想在黨同伐異的台灣官場堅持專業，總得面對選擇，也得面對失去。他雖與人為善，但分別在兩次民進黨執政時任高官，少不了國民黨昔日諸多同僚朋友側目和批評。

但初心不改，李大維宦海浮沉，自有一把尺。他書中對蔡英文總統的評價極高，作為國家領導人，蔡英文對李大維的信任和禮遇，也絕無僅有。

「和光同塵」最緊貼時事的，應是最後一章對美國總統川普其人與政策的分析。李大維形容川普是位以鄰為壑，只想當老大獨贏，「活在廿一世紀的強盜男爵」。書的結語也探討面對不可預期的美中關係，台灣不能讓自己成為美中對抗下的「附帶損失（collateral damage）」。他也花了極大的工夫論戰爭，雖強調「享受自由不可能沒有代價」，但沒明說的應是「台灣應該想盡所有辦法避戰」。

李大維也提醒領導人必須「趨吉避凶」，審慎走中道，因為「現實政治還是硬道理」。這大概也是他能提醒的極致吧。

從新聞記者的角度，還是得說李大維也太審慎走中道了。這本書刻意迴避了一些歷史事件；例如，他對總統府秘書長任內，代表蔡政府與鴻海集團創辦人郭台銘的新冠疫苗談判始末，隻字未提。

此外，蔡英文在二○一九年面對賴清德挑戰大位時的心情轉折與整體氛圍，李大維和蔡英文互動密切，但讀者卻看不到這段「近身觀察」。

「豈有文章驚海內」，李大維的「和光同塵」書名如其為人，意在審慎低調，卻皆曖曖含光；雖無大爆料，卻絲毫不減其作為探討近代台灣對外關係重要著作的地位。相信此書出版後的討論，亦「漫勞車馬駐江干」，持久可期。