台灣因應變局 靠對話非對抗

雖然以色列、伊朗都已同意停火，但顯然中東情勢並未如想像中樂觀；以、伊多年的糾葛，讓川普總統所謂的戰爭結束充滿了許多不確定。事實上，隨著二○二五年下半年的到來，全球將進入更為動盪的情勢，台灣也將面臨更大變局。

首先，世界不再是「和平」的。除了以伊戰爭，近年來包括以色列、巴勒斯坦衝突；俄羅斯入侵烏克蘭…曾幾何時，戰爭與我們的距離愈來愈近。戰爭的緣起很多，但顯然激進民族主義的昂揚是主因之一。在表演政治興起的新媒體時代，政治人物必須展現出自己最強硬的一面，在即使有對話可能的情況下仍選擇對抗，以避免被視為「弱雞」，並藉此迎合支持者的期待。因此面對衝突，政治人物多選擇踩油門，造成無可回復的破壞和傷亡，都淹沒在以愛之名的政治論述。

其次，世界不再是「平」的。川普1.0以來掀起的貿易保護主義，讓吾人熟悉、運作已超過四十年的經濟全球化體系遭遇挑戰；川普2.0基於「海湖莊園協議」重塑全球貿易體系的諸般作為，除了再次重創已經破碎的全球產業鏈，更讓以「全球在地化」為主的「逆全球化」取代了原來已被抹平的世界；基於比較利益法則運作的國際貿易，將受到民粹政治和地緣衝突的干擾，以致物不能盡其用、貨不能暢其流。

最後，世界不再是「公平」的。自工業革命以來，不少思想家針砭資本主義體系，認為其不但將可能造成人的勞動異化，由少數人掌握生產工具，更會加劇貧富差距的擴大。由近年來各國公布的基尼指數來看，包括台灣在內，都有財富集中於少數人的趨勢。資本主義下以資訊科技為主的生產工具，特別是人工智慧ＡＩ的發展，讓所謂的ＡＩ貴族相對普羅大眾更容易取得資源，卻也造成更劇烈的階級對立。許多國際機構，例如國際貨幣基金組織（ＩＭＦ），去年就指出ＡＩ將影響全球近四成的工作崗位，亦即科技為人類帶來了許諾，卻也帶來了失落。

台灣處於地緣政治衝突的前緣，在美中角力過程中，如何發揮槓桿作用以避戰？需要冷靜理性的思考，而非激昂的民族主義。因應全球經貿秩序改變，台灣除了要強化產業競爭力，同時必須加速全球布局；透過全球在地化、在地全球化的辯證思維，讓世界走入台灣、台灣走向世界。因應資訊落差造成階級不平等的擴大。

從地理看，台灣雖是孤懸東亞海外的彈丸之地；從產業來看，台灣在全球地圖中卻占據關鍵地位。然而，台灣雖曾開創眾所矚目的東亞奇蹟，但過去的榮耀不代表未來的榮景。面對世界的劇變，台灣若還持續陷於政治算計、不斷內耗，則將失去「轉骨」的契機。因應挑戰，只有透過對話停止紛爭、透過合作尋求共贏、透過協作創造平等，才是台灣的正辦。