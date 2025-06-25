美用台獨嚇阻陸 是拱火台海衝突

國際政治本質就是強凌弱、眾暴寡，拳頭大的說了算。國家邊界，就是兩國實力平衡的地方；國際法、國際組織對無意遵守的國家，根本沒有強制力。川普上台後，一切美國優先，對於侵略不但有親疏雙重標準，更妄想奪巴拿馬運河、搶格陵蘭、納加拿大為五十一州。川普打破結盟最重視的誠信，既不能提供安全保護，又以重關稅課責盟友，自殘美國領導角色。

在缺乏制衡下，川普益發恣意妄為，國際間本已因俄烏戰爭及以色列在加薩用兵並擴及伊朗，再加上台海、南海緊張而紛擾不已。現在更因川普一味挺以色列，竟然違反他對選民的和平承諾，冒然向伊朗用兵。伊朗可是有實力、具歷史文明、有堅定信仰的中大型國家。雖然以伊已宣布停火，但若戰火再起，伊朗真的關閉荷莫茲海峽，就只會是中東戰火擴大衝擊的開始。美國工業製造能力已大幅衰落，連供應烏克蘭、以色列軍火彈藥都捉襟見肘，還欠台灣收了六千億台幣卻未交貨的軍火，未來伊朗的報復與中東局勢發展，美國還有苦頭。

川普原本的戰略，是全球收縮、集中亞太、專心對付中國。現在川普被內唐亞胡拖下水，何況美國內部矛盾重重，未來川普只會更左支右絀、顧此失彼，美國面臨旦夕禍福；因為美國實力早已扛不起它的國際承諾，加上川普不斷毀壞對外的承諾，所以美國在東亞早已喪失信賴。在台海，美國不只沒有戰略清晰的底氣，連戰略模糊也將喪失嚇阻能力。

美國軍政界最近喊出嚇阻中國大陸的策略是：只要中共犯台，美國就宣布支持台灣獨立。但這真能嚇阻中國大陸嗎？或這是變相拱火台獨，製造兩岸衝突？難道這是美國前陣子炒作「聯合國二七五八號決議未涉台灣前途」的升級版？原本美國對兩岸的戰略模糊是雙重嚇阻，既嚇阻中國大陸也嚇阻台獨；若只要中共犯台，美國就宣布支持台獨，一心企盼台獨的民進黨只會更敢於跨越紅線刺激中共犯台，以達成美國承認台灣獨立的事實。

賴清德需認清，美國向來只敢對中小型國家出手，但對大國卻永遠奉行打代理人戰爭。對中打代理人戰爭，家破人亡的將是台灣人民，如同烏克蘭人民死傷流亡千萬，美國政客有誰在乎？現在俄烏戰爭繼續，因美國反對，Ｇ７連個聲援決議都沒；以色列天天殺戮加薩人民又如何？美國不也偷襲轟炸伊朗？亂世只有強權霸凌屠殺弱者，哪有什麼尊重各國主權獨立？

在ＭＡＧＡ之下只有美國利益，誰講民主陣營？哪有盟友？國際間又有什麼有效制裁？中國大陸看在眼裡，不敢、不會、沒有能力對台動武嗎？兩岸現在沒有戰火，那是因為兩岸還有人心繫中華民族、都是骨肉同胞，不該上西方分裂兩岸、走向民族自殘的當！

台海和平的基礎就是兩岸是同胞、同屬中國人。在台灣，我們是中華民國、處處沈浸於中華文化。固然中華人民共和國從未統治台灣，但中華民國政府自浴血抗日光復東北與台澎後即統治台灣，這些都說明我們是中國人。今處於叢林法則亂世，民進黨政府若堅持去中國化，替外人打代理人戰爭，那麼自涉凶險足矣，別讓台灣步上烏克蘭後塵！