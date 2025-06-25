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醜化對岸 不會使台更進步

聯合報／ 李亞琪／陸配（台北市）

最近網紅館長、知名作家張曼娟、前總統馬英九都到大陸參訪，旅遊。館長因讚美大陸的發達繁榮而遭綠營出征，張曼娟去新疆旅遊，也無端遭側翼撻伐。筆者亦回到闊別六年的故鄉福建。一趟大陸行，感受特別深刻。

返鄉後發現，不只一線城市，大陸各地在改善居民生活、城鎮基建及軟性素質層面均有長足進步。暌違多年的南安市讓我驚嘆不已，處處可以感受到日新月異的繁華。老家梅山鎮，一棟棟透天別墅新穎時尚，道路整潔寬闊，綠化也相當好。隔壁的羅東鎮，從小鎮蛻變成一座新興城市，被稱為「小廈門」。

因此趟要辦理一些證明文件，須頻繁進出公務機關，當地政府辦公大樓寬敞明亮，環境優雅，公務員對民眾態度非常友善。和多年未見的學校老同事聚會，他們這一兩年陸續退休，得知家鄉教師的待遇相當好，月退休金人民幣一萬多，折合台幣約五萬，另有住房公積金可領取，還有社保。

一趟大陸行，見證故鄉的驚人發展速度，以及人文素養的提升。我想說的是，館長的大陸之旅並沒有吹捧美化大陸，張曼娟也是真實記錄旅遊見聞，大陸確實在各層面有顯著進步。兩岸需要多多交流、了解，甚至互相學習。刻意醜化對岸，並不會使台灣更進步，有句話是這麼說的「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明」，不是嗎？

馬英九 館長 網紅 新疆 側翼 人民幣 一線城市

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