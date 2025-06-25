「大展鴻圖」 唱出綠文化不自信

只有對自己的文化沒自信和根本想要割裂中華文化的人，才會認為在畢業典禮上唱中國大陸饒舌歌手的爆紅歌曲「大展鴻圖」，是中共的網路文化統戰。

即使不用唱的，畢業季節講「鴻圖大展」去祝福畢業生，不僅許多藝人仿效，就連職棒韓籍人氣啦啦隊的李多慧也與媽媽一起唱跳「大展鴻圖」，吸引許多粉絲點閱。這是中華文化的文字能量，在高聲唱響的字裡行間中，展現的是祝福畢業生們完成遠大的理想、實現抱負、發展宏偉事業的涵義。時下年輕人在畢業典禮場合中，早已沒人想聽冗長的官話，各校無不用盡巧思、設計各種創意十足的新潮節目來吸引畢業生參與，更期待畢業生能夠對母校的栽培留下難以忘懷的永恆記憶。唱的比說的好聽，唱出「大展鴻圖」祝賀畢業生前程似錦，用年輕人的流行語去傳達祝福，不僅能夠帶動現場氛圍，更能夠產生共鳴。

沒想到這樣的創意互動與巧思，在某些綠營政治人物的眼中，卻成了文化統戰、譁眾取寵；既指責又抹紅打壓。但如此眼界，只會讓人們恥笑綠營格局太小沒自信、操弄仇恨；許多來自大陸的中華文化展現，都被民進黨斷章取義，用來操弄政治對立。

中華文化是台灣非常重要的資產，這是兩岸文化的傳承與連結，無法阻擋更難以切割，正如「大展鴻圖」的蘊意。台灣做為中華文化的捍衛者與傳承人，應該有文化自信與勇氣，才能讓台灣在世界占有一個重要的文化地位，這正來自台灣獨特的中華文化軟實力。「大展鴻圖」對於任重而道遠、有偉大前途理想的有志青年而言，更是一種啟發和鼓勵，何來「統戰文化滲透」？